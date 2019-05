Pacco bomba esplode nel centro di Lione, possibile attentato: tutta l’area è in lockdown

Macron ha parlato di un “attacco”, in merito all’esplosione di un pacco bomba avvenuto nel cuore della città francese. Ci sono otto feriti

Si valuta l’ipotesi di attentato terroristico dietro l’esplosione di un presunto pacco bomba avvenuto nel cuore di Lione. La deflagrazione è avvenuta tra la folla, in un’area pedonale, stando a quanto riferito dal The Sun e dai media francesi: l’area sarebbe quella nei pressi di Place Bellecour e, stando alle prime testimonianze, il pacco bomba pieno di chiodi, bulloni ed altro materiale potenzialmente letale sarebbe stato depositato in strada da un uomo in bicicletta. Bfm-Tv riferisce che la polizia lo sta cercando: le forze dell’ordine e i militari sono intervenuti in forza nel quartiere e l’intera zona è stata messa in lockdown. Secondo le prime informazioni dei soccorritori vi sarebbero almeno otto feriti, tra i quali anche una bimba di otto anni. Il centro pedonale della città è stato chiuso con un cordone di sicurezza e squadre di artificieri hanno avviato la perlustrazione di tutte le strade, per accertarsi che non vi siano altri pacchi bomba.

Esplosione di un pacco bomba, la ricostruzione e le indagini

Il pacco bomba è esploso intorno alle 17.40 mentre i candidati stavano facendo i loro comizi a poche ore dal voto per le europee. Non vi sono rivendicazioni in merito all’episodio ma è la sezione anti-terrorismo della polizia a condurre le indagini, il che lascerebbe presupporre che dietro alla deflagrazione possa esserci un’organizzazione terroristica. E’ stata confermata l’esistenza di un sacco di carta colmo di bulloni e chiodi, rinvenuto nei pressi di una boulangerie in rue Victor Hugo, potrebbe dunque trattarsi di un pacco bomba artigianale. “Scusate il ritardo ma c’è stato un attacco a Lione”, ha dichiarato il presidente Emmanuel Macron che si apprestava a prendere parte ad un’intervista per la chiusura della campagna elettorale. “Non faccio bilanci – ha dichiarfato – al momento ci sono soltanto feriti, non vittime. Penso a loro e alle loro famiglie”.