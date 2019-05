Pamela Prati a Verissimo: “Avrei conosciuto Mark il giorno delle nozze” – VIDEO

Pamela Prati plagiata dalle sue ex agenti, ecco cosa ha svelato a Verissimo

Si continua a parlare di Pamela Prati, la showgirl ieri pomeriggio ha finalmente svelato la verità su Mark Caltagirone.

La Prati sarà di nuovo ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda sabato 25 maggio. In lacrime alla conduttrice ha finalmente ammesso che il suo presunto compagno non esiste.

Alla conduttrice ha svelato di non aver mai visto Mark, non l’ha mai nemmeno sentito al telefono. La showgirl ha fatto sapere che era convinta che lo avrebbe conosciuto il giorno delle loro nozze.

Pamela ha confessato di essere stata plagiata dalle sue ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Ci ha tenuto poi a precisare che le voci che circolano sulla sua situazione economica sono false, lei non ha debiti.

La showgirl dice la verità? Davvero non era al corrente del fatto che Mark Caltagirone non esiste? Non ci resta che attendere la messa in onda della nuova puntata di Verissimo per scoprire tutto ciò che ha rivelato.

Sara Fonte