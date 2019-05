Violento schianto auto-moto: ragazza di 29 anni muore sul colpo a Montella

Un violento schianto tra un’auto ed una moto è costato la vita ad una ragazza di 29 anni, passeggera del mezzo a due ruote.

Questa mattina a Montella, Avellino, un tragico incidente stradale è costato la vita ad una ragazza di 29 anni. Secondo quanto emerso la giovane si trovava a bordo di una moto guidata da un coetaneo. I due ragazzi stavano percorrendo via San Francesco quando, per cause ancora da stabilire, si sono schiantati contro un’auto che procedeva in direzione opposta. Lo schianto si è verificato intorno alle ore 9, poco dopo sul luogo sono intervenuti i Carabinieri, i quali si sono occupati di effettuare i rilevamenti del caso per poter ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Violento schianto auto-moto: la 29enne muore sul colpo, grave il conducente

Il violento schianto tra i due mezzi ha fatto volare sull’asfalto i due ragazzi, lei ha battuto con forza la testa sul manto stradale e pare sia morta sul colpo. Ferito gravemente anche il guidatore che pare abbia riportato dei traumi importanti agli arti inferiori. Quando i soccorsi sono giunti sul luogo hanno constatato il decesso della 29enne e contattato l’elisoccorso per fare trasferire il ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale Cardelli di Napoli. A quanto pare anche il conducente del veicolo è stato trasportato in ospedale, l’uomo non dovrebbe aver riportato ferite gravi, ma ha accusato un malore subito dopo l’impatto.