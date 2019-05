Cosa guardare stasera in tv? La programmazione in prima e seconda serata di sabato 25 maggio 2019

La programmazione in prima e seconda serata di sabato 25 maggio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 25 maggio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Ballando con le stelle”. A seguire, una nuova puntata di “TOP-tutto quanto fa tendenza”.

Su Rai 2 vanno in onda due nuovi episodi delle serie tv “Rookie” e “Bull”, seguiti da “Tg2 Dossier”.

Su Rai 3 va in onda il film “La scelta del Re”: il 9 aprile 1940, la macchina da guerra tedesca arriva nella città di Oslo. Il re norvegese deve affrontare una scelta che cambierà il suo paese per sempre. In seconda serata, “Tg3 nel mondo”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Mia moglie è una strega”: una giovane e bella strega, condannata al rogo nel Seicento, per vendicarsi chiede al diavolo di tornare sulla terra ai giorni nostri per perseguitare un lontano discendente del prelato che la incriminò. La donna non ha però fatto i conti con l’amore… E quando Altieri decide di sposare un’altra, ecco la strega “far fuoco e fiamme”. Subito dopo, il film “Viuuulentemente mia”.

Su Canale 5 va in onda la finale di “Amici di Maria De Filippi”. Chi vincerà il talent show? In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film, per grandi e piccoli, “Una vita da gatto”: Tom Brand ha tutto, ma non tempo da dedicare alla sua famiglia. Per uno strano scherzo del destino, si ritrova improvvisamente bloccato nel corpo di un gatto. Avrà così una settimana di tempo per riavvicinarsi alla figlia e alla moglie . Qualora non dovesse riuscirsi, rischierebbe di rimanere un felino per il resto della sua vita. A seguire, un nuovo episodio di “Dragon ball Super”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “Black Book”: cantante ebrea riesce a scappare da Berlino poco prima della fine della seconda guerra mondiale. Rifugiatasi in Olanda dovrà scappare ancora testimoniando l’ennesimo eccidio dei nazisti. Ma ahimè si innamorerà proprio di un ufficiale nazista, che però non è d’accordo con le crudeltà in atto. I due insieme scapperanno.

Rai 1

20:35 Ballando con le stelle

0:40 Top – Tutto quanto fa tendenza

Rai 2

21:05 The Rookie (serie tv)

22:40 Bull (serie tv)

23:25 TG2 Dossier

Rai 3

21:40 La scelta del Re (film)

0:05 TG3 Mondo

Rete 4

21:27 Mia moglie è una strega (film)

23:20 Viuuulentemente mia (film)

Canale 5

21:20 Amici di Maria

0:40 TG5 – Notte

Italia 1

21:20 Una vita da gatto (film)

23:15 Dragon Ball Super

23:40 Dragon Ball Super

La 7

21:15 Grandi battaglie

0:10 Otto e mezzo Sabato

0:50 Like – Tutto ciò che piace

Tv8

21:35 Black Book (film)

0:15 Bound – Torbido inganno (film)

Iris

21:00 Payback – la rivincita di Porter (film)

23:11 Pallottole cinesi (film)

Cielo

21:20 Justine ovvero le disavventure della virtù (film)

23:30 Amore e sesso in Giappone

0:45 La cultura del sesso

Maria Rita Gagliardi