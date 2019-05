Justine Mattera cade dalla bici, l’ematoma spaventa i fan: “Non fate questo sbaglio”

Justine Mattera ha pubblicato una foto che ha allarmato molto i suoi fan.

La nota showgirl, da sempre molto appassionata di sport, è rimasta vittima di una brutta caduta durante la Challenge Riccione, due settimane fa

Justine Mattera stava partecipando alla manifestazione sportiva insieme al suo team, quando è finita per terra riportando una contusione al bacino e una sospetta frattura ad un dito. Come se non bastasse, a distanza di una decina di giorni la showgirl è caduta nuovamente, anche se stavolta non sembra essere colpa sua.

“A volte sopravvalutiamo le nostre capacità”

La Mattera ha pubblicato sui social una foto dove mostra ai suoi fan i lividi e le abrasioni sulla sua pelle, precisando che a volte si tende a sopravvalutare le proprie capacità. “Non fate questo sbaglio! Grazie a tutti per gli auguri di pronta guarigione”, ha scritto la showgirl come didascalia.

L’immagine pubblicata dalla showgirl ha suscitato allarme nei fan. Uno di loro ha chiesto cosa fosse accaduto, e la Mattera ha spiegato tutto in un commento. Per farla breve, stando a quanto riportato da Dagospia, Justine sarebbe caduta dalla bicicletta mentre viaggiava a circa 35 km orari, proprio mentre un professionista le stava mostrando il cosiddetto “cambio all’americana”. Una caduta che ha causato ferite, lividi e un grosso ematoma sulla coscia.