Mario, il “terrore” di Piazza Duomo. Decine di denunce per il disabile che aggredisce i passanti

Aggredisce da anni i passanti in Piazza Duomo, a Milano.

Il responsabile è un disabile, malato di AIDS, che da molto tempo si aggira in pieno centro a Milano, e precisamente tra Piazza Duomo e Cordusio.

L’uomo, sulla sedia a rotelle per una lesione alla spina dorsale (ma può usare le gambe, ndr), è stato già denunciato decine di volte per aggressioni nei confronti dei passanti: alcuni di questi sono stati anche feriti a colpi di bastone.

Mario (questo il nome di fantasia assegnato all’uomo) ha 55 anni, è originario della Puglia e va in escandescenze per un nonnulla: basta uno sguardo non gradito o qualsiasi altro dettaglio insignificante per farlo esplodere.

L’uomo non può finire in carcere o ai domiciliari

Tra le sue vittime ci sono un turista arabo, un vigile urbano, un passante ferito al sopracciglio con una fionda, fino ad arrivare ad uno spogliarello integrale in Galleria davanti a dei bambini.

Come riportato dal Corriere della Sera, Mario viene fermato e arrestato tutte le volte dalle forze dell’ordine, ma viene puntualmente scarcerato per via delle sue condizioni di salute, che lo rendono incompatibile con il carcere.

Non avendo una casa (dorme in Piazza Duomo, ndr) non può nemmeno finire ai domiciliari. Da tempo si cerca una soluzione per arginare le aggressioni del disabile: per i giudici è necessario un “maggiore approfondimento ed eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali”.