Rischio di incendio in aeroporto, aereo perde enorme quantità di carburante

Si è rischiato l’incendio allo scalo di Lamezia Terme: per ragioni da accertare una grande quantità di carburante è fuoriuscita da un aereo sulla pista

I vigili del fuoco sono intervenuti in gran numero per evitare che una copiosa perdita di carburante potesse provocare un incendio. E’ accaduto il 25 maggio all’aeroporto di Lamezia Terme dove, per ragioni ancora da accertare, il combustibile ha iniziato ad uscire in grandi quantitò da un velivolo fermo sulla pista, ricoprendo tutta l’area circostante; l’aereo della compagnia Blue Air si trovava, si legge su Repubblica, fermo per la fase di rifornimento. Per alcuni istanti si è temuto che il carburante sversato sul sedime aeroportuale, potesse innescare un incendio, con conseguenze disastrose.

Sversate ingenti quantità di carburante in pista

Fortunatamente ciò non è avvenuto e l’incidente non ha provocato danni seri: per occuparsi della situazione sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale, specializzati in interventi di questo tipo. Si sono immediatamente occupati di mettere l’intera area in sicurezza ripristinando il tratto interessato dallo sversamento. Terminata questa operazione l’aereo è stato trainato in un’altra piazzola, concludendo così l’operazione di soccorso. Inevitabilmente i passeggeri ne hanno risentito: si sono infatti verificati alcuni disagi e ritardi per il volo diretto a Torino.