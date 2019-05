Schianto terribile sulla circonvallazione. Morta una donna, feriti due giovani

Un terribile incidente che non ha lasciato scampo ad una donna.

Lo schianto si è verificato all’incirca venti minuti dopo la mezzanotte sulla circonvallazione di Forlimpopoli. Lo scontro molto violento ha provocato il decesso di una donna di 55 anni, Fiorella Mazzoni, che risiedeva proprio nel comune in provincia di Forlì-Cesena.

Stando a quanto riportato dal “Resto del Carlino”, la donna si trovava alla guida di una Fiat Panda e si era appena immessa nella circonvallazione di Via Sant’Andrea. Ad un certo punto è sopraggiunta un’altra auto, una Citroen DS, che per cause ancora da chiarire ha tamponato la vettura guidata da Fiorella Mazzoni.

L’altra macchina, guidata da due ragazzi, ha preso fuoco

L’automobile è finita fuori strada, e precisamente in mezzo ad un groviglio di alberi. Alla guida della Citroen c’erano due ragazzi, che non si sono fermati ma hanno proseguito per qualche centinaio di metri, finchè la loro vettura non è andata a fuoco.

I giovani hanno riportato ferite non gravi, mentre per la 55enne non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno dovuto rimuovere la fitta vegetazione che circondava l’auto e in seguito hanno liberato la vittima dalle lamiere. Ma ogni tentativo di salvarle la vita da parte dei sanitari del 118 si è rivelato vano.