Si perde nella foresta durante un’escursione: ritrovata viva dopo due settimane

Ha dell’incredibile la vicenda che coinvolge una 35enne: è riuscita a sopravvivere per 15 giorni da sola nella foresta. Ritrovata viva

L’hanno cercata ininterrottamente per due settimane e quando ormai le speranze iniziavano a vacillare, è stata ritrovata ancora in vita. E’ a dir poco incredibile quanto accaduto ad una 35enne, Amanda Eller, che per quindici giorni ha vagato nella foresta durante un’escursione. E’ accaduto alle Hawaii, dove la donna è nata: i soccorritori non riuscivano a credere ai loro occhi quando l’hanno vista, ancora viva, in fondo ad un burrone. Il ritrovamento è avvenuto grazie ad un’iniziativa di solidarietà che ha permesso di finanziare le ricerche: “Amanda Eller è viva”, così è stata chiamata la campagna avviata per raccogliere informazioni sulla donna e dar seguito alle ricerche. La conferma del ritrovamento è stata riportata sulla pagina Facebook dedicata: “Amanda è stata trovata, leggermente ferita, tra due cascate, in fondo ad un profondo burrone nel letto di un ruscello“; è stata inoltre pubblicata una foto che mostra i lividi presenti sulle gambe della 35enne.

L’ultimo avvistamento della donna prima della scomparsa

La denuncia della sua scomparsa è stata fatta dalla compagna, l’ultima a vederla: è stato possibile individuarla grazie all’impiego di un elicottero con il quale è stata in seguito portata in ospedale. L’episodio è avvenuto sull’isola di Maui, nel cuore dell’arcipelago delle Hawaii, qui la donna lavora come insegnante di yoga e come fisioterapista. E’ stata vista per l’ultima volta l’8 giugno, poi la scomparsa: sono stati raccolti, nel corso delle due settimane, ben 70mila dollari grazie ai quali è stato possibile avviare le ricerche in volo. La polizia ha rinvenuto l’auto di Amanda in un parcheggio nei pressi di un sentiero percorso durante le escursioni. Le autorità locali hanno rilasciato una dichiarazione in seguito al suo ritrovamento, accompagnato da un’immagine della donna che pur avendo perso 7 chili, è in buona salute: “Il Dipartimento di Polizia di Maui è grato alla famiglia, alla comunità e alle agenzie che si sono mosse per tutti i loro sforzi”. “Amanda – ha detto invece la famiglia – è una donna forte, sapevamo che sarebbe riuscita a resistere così a lungo“.