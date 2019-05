Ballando con le stelle, Elisa Isoardi balla un sexy charleston e si scontra con Selvaggia Lucarelli

Ieri sera, durante la seconda semifinale di “Ballando con le stelle”, Elisa Isoardi, ospite della puntata, si è cimentata in un charleston, attraverso il quale ha mostrato tutta la sua sensualità.

Ieri sera, su Raiuno, si è svolta la seconda semifinale di “Ballando con le stelle”, Elisa Isoardi è stata ospite della puntata, come “Ballerina per una notte”. L’ex compagna del vicepremier Matteo Salvini si è cimentata, insieme al maestro di ballo Samuel Peron, in un sexy charleston, sulle note di “Get lucky” dei Daft Punk.

La conduttrice de “La Prova del cuoco”, che per l’occasione ha indossato un abito nero, piuttosto corto e succinto che lasciava intravedere il suo corpo statuario, ha dimostrato di non cavarsela male nel ballo, mostrando tutta la sua carica erotica.

Scontro tra Elisa Isoardi e Selvaggia Lucarelli

Subito dopo l’esibizione, com’è consuetudine per le coppie in gara e gli ospiti del programma, Elisa si è avvicinata al tavolo dei giudici e Selvaggia Lucarelli, sempre molto ficcante nei suoi giudizi, ha fatto questo commento: “C’è il silenzio elettorale, quindi non possiamo parlare””. Elisa ha replicato: “Non c’entra nulla”. Dopodichè, la Lucarelli ha chiesto alla Isoardi se sarebbe andata a votare. Elisa ha risposto di si, invitando tutti gli italiani ad esercitare il proprio diritto al voto, non specificando, però, per chi avrebbe espresso la sua preferenza.

