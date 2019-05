Caso Prati, Eliana Michelazzo: “Sono io la vera vittima”

Nuova intervista di Eliana Michelazzo ad “AdnKronos”.

In seguito all’intervista esclusiva di Pamela Prati a “Verissimo”, andata in onda ieri pomeriggio (ve ne abbiamo parlato qui), Eliana Michelazzo è stata contattata da “Adnkronos” per dire la sua, in merito alle dichiarazioni della showgirl sarda. Ecco cosa ha detto:

“Quelle di Pamela Prati sono accuse totalmente infondate. Io non ho mai plagiato nessuno. Lei mi ha rilasciato un mandato preciso a organizzare il suo matrimonio. Io stessa ho sul cellulare gli sms e i messaggi vocali del presunto Mark Caltagirone che mi dava incarichi sui dettagli dell’organizzazione”.

Eliana Michelazzo: “Pamela Prati e Pamela Perricciolo erano complici”

Secondo Eliana, nell’intricata vicenda che vede protagonista il fantomatico Mark Caltagirone, Pamela Prati e la sua ex socia Pamela Perricciolo sarebbero state complici e lei la vera vittima:

“La Prati in tutta questa vicenda era molto complice con Pamela Perricciolo. Io ogni giorno vengo definita ‘manipolatrice’, ‘truffatrice’; si sta anche disquisendo del mio orientamento sessuale, dicendo cose non vere peraltro, senza alcun rispetto per la mia dignità di donna. Posso dire che al momento non risultano procedimenti penali nei miei confronti: si tratta quindi di illazioni gravissime che stanno finendo di distruggermi umanamente e professionalmente. Mi sembra di essere finita in un incubo in cui sono io la vera e unica vittima”.

Eliana, infine, ha annunciato di essersi rivolta al suo avvocato Daniele Bocciolini per tutelare la sua immagine in tutte le sedi opportune. Una vicenda, quella del “Prati gate”, che sembra essere tutt’altro che risolta.

Maria Rita Gagliardi