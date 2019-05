La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 27/05/2019 al 02/06/2019

Quarto appuntamento di Maggio e penultimo appuntamento della stagione con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, momento fisso e tanto atteso di Rai2 e di Mezzogiorno in Famiglia (nonché anche nostro) della domenica. La prossima settimana rivela ancora l’esistenza di una forte influenza di Urano, con transito di Mercurio che consente il recupero di qualche segno. Sta per arrivare l’estate che segnerà un momento astrale importante per i segni d’acqua.

Dalla dodicesima alla decima posizione: ancora giù il Cancro

Cancro. Questa è una settimana un po’ particolare. Anche gli inizi di Maggio non sono stati chiari. Il vero problema non sono le situazioni difficili ma il fatto che voi non abbiate chiarezza. Se vi si dovesse chiedere cosa andrete a fare di qui a sei mesi, molti di voi potrebbero rispondere “Non lo so”. Magari avete una persona accanto a voi ma certi progetti non sono chiari. Più che un discorso di freni e di blocchi, è probabile che adesso vi sentiate un po’ così. Avrete notato che da qualche tempo tutte le cose che dite creano una polemica. Ultimamente ci sono delle difficoltà e mi dispiace. Voi siete molto forti e sociali, cioè vi spendete per dare forza agli altri. Dovrete rivedere alcuni accordi e alcuni compromessi entro la fine dei giorni. Mercoledì e giovedì le giornate più frenetiche;

Capricorno. Cielo un po’ particolare, Mi raccomando, perché è un momento di test anche per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Voi avete dei grandi progetti. Il Capricorno sa benissimo quello che deve fare, dove deve andare, ma in questo periodo può avere qualche obiettivo sfocato. Mercoledì e giovedì saranno le giornate più pesanti. In generale, vi posso dire che sarete trionfatori dell’estate 2019. Persino se c’è stato una difficoltà in amore ci potrà essere un rilancio;

Vergine. Inizia la settimana in maniera un po’ sbandata e sempre tra lunedì e martedì, da qualche settimana, c’è qualcosa non funziona. Vi trovate in una condizioni di stress. Veramente, vi accadono cose che detestate perché vi fanno perdere tempo. Voi siete anche grandi economi e vi arrabbiate tantissimo. Anche le persone che cercano di ostacolarvi possono essere un problema. Grande cielo per voi nel corso della prossima estate. Adesso o siete molto stanchi o siete arrabbiati per delle risposte che non sono arrivate. Puntate sui prossimi due mesi. Avrete Saturno favorevole.

Dalla nona alla settima posizione: l’Acquario è sempre nervoso

Pesci. Momento confuso ma voi vincerete. Entro la fine di Dicembre ogni occasione sarà buona per il rilancio. Qualche buona occasione arriva anche ora ma non sarà definitiva. Voi avete ancora Giove dissonante. Non vi dovete preoccupare perché chi vi butta fango addosso lo riceverà indietro. Primi segnali incoraggianti per una grande chiusura dell’anno. Ottobre, Novembre e Dicembre sono i mesi in cui vincerete una grande sfida. Se vi siete separati potreste vivere un recupero. Le questioni di casa prendono molto. Le cose si fanno ma con più fatica e per questo vi assegno il nono posto;

Acquario. È arrivato l’anno dei grandi cambiamenti e Urano far parlare gli Acquario in tono molto polemico. Quando arrivano anni importanti non si sopportano più cose che si sono sopportate. Adesso vorresste fare qualcosa di nuovo. In qualche modo è scattata una protezione e questo è l’anno in cui da Marzo le condizioni non sono più le stesse. Dovete risparmiare, risolvere un problema o studiare un nuovo modo di vita. L’Acquario in genere non fa conti ma adesso ciò diventa una necessità. Gli Acquario che non hanno un grande riferimento in amore tacciono o parlano. Sono molto nervosi e insoddisfatti. Attenzione venerdì e sabato. Periodo di trasferimenti per qualcuno se non ce la fa più a vivere in un posto;

Sagittario. Avete assolutamente bisogno di fare qualcosa di più. Lunedì e martedì saranno giornate faticose perché certe risposte non sono arrivate. Le trattative andranno a vostro vantaggio. Questo è un anno che vi protegge, non cadrete male, però magari rispetto alle vostre prospettive ci sarà qualcosa di nuovo. È un oroscopo un po’ tranquillo per i sentimenti. Sapete che il Sagittario vi amerà per tutta la vita se non gli mettete le catene. È una persona che nei momenti in cui c’è, c’è davvero: è coinvolgente, ottimista e questo è positivo. Il Sagittario un po’ di fortuna la porta, con l’energia che dà agli altri;

Dalla sesta alla quarta posizione: riemerge un po’ lo Scorpione

Scorpione. Riemerge dalle ombre in cui ogni tanto piomba per un eccesso di critica verso se stesso. Lunedì e martedì giornate interessanti grazie alla Luna, che nel fine settimana sarà opposta. Devo dire che dal punto di vista fisico meritate meno perché c’è chi deve rimettersi in sesto. La cosa buona è che siete molto ottimisti e potete fare cose in più rispetto al passato in amore. Ci sono delle discrepanze tra ciò che pensate voi e ciò che pensa il partner. Qualche buon progetto da varare per l’estate c’è: novità nel mese di Luglio. Sul lavoro vi consiglio di non fare i pazzi perché non è il momento giusto per cambiare. Molti chiarimenti arriveranno dalla prossima settimana;

Toro. Bella forza. Parlavo di cambiamenti. Urano porta grandi cambiamenti e il Toro è il più forte tra i segni che hanno dovuto cambiare, grazie a un Saturno favorevole. Si agita ma con meno ansia rispetto agli altri. I Toro che hanno un problema hanno la grande capacità di essere di sostegno per gli altri. Proprio voi che avete bisogno di sostegno siete un punto di riferimento per quelli che vi avrebbero dovuto consolare. Questo significa attingere alla vostra vera natura, perché voi quando siete in difficoltà pensate a quello che vi è rimasto e non a quello che avete perso;

Gemelli. Arriva finalmente qualche buona notizia nell’ambito generale di un anno che porta un po’ di confusione. C’è qualcosa da rivedere. Giove opposto non molla la presa, ama qualcosa si può sistemare. Mercoledì, giovedì e domenica saranno giornate importanti. Già arrivare a una mediazione è importante, purché non si puntino i piedi e non cerchiate di fare troppo. Avete un buon cielo per i sentimenti. Grande recupero a Giugno;

Il podio della classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: ancora forti i segni di fuoco

Leone. Da Novembre ci sarà una grande occasione da cavalcare. Avete un grande oroscopo e in questi giorni potrete fare qualcosa di molto importante. Vi diverte scandalizzare gli altri solo per il gusto di farlo. Che si parli male di voi non è importante: vale l’assunto del “purché se ne parli”. Siete nell’occhio del ciclone ma siete molto potenti. Mercoledì e giovedì saranno giornate importanti anche per l’amore;

Ariete. Stavate molto giù l’anno scorso e ancora non avete fatto tutto quello che avreste voluto fare. Non vi scoraggiate. Cielo importante anche per i recuperi sentimentali. Saturno dissonante vale anche per voi. Non giocare ora carte vincenti a metà perché che in futuro saranno ancora più vincenti;

Bilancia. Grande cielo. Arriva un piccolo affare che può riguardare l’abitazione o una cosa che potrete comprare a un buon prezzo. Giornate importanti per sistemare i contenziosi economici. Piano piano si recupera in amore. Parlate con persone che possono influire sul vostro futuro. Le giornate tra venerdì e domenica saranno ottime per recuperare energia.

