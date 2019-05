Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di domenica 26 maggio 2019

La programmazione completa in prima e seconda serata di domenica 26 maggio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di domenica 26 maggio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Che tempo che fa”, seguita da “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 vanno in onda due nuovi episodi di “N.C.I.S” ed “FBI”, seguiti dalla “Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda il film “In nome di mia figlia”: Andrè Bamberski apprende della morte della quattordicenne figlia Kalinka, avvenuta mentre era in vacanza in Germania con la madre e il patrigno. Rapidamente, le circostanze spingono Andrè a nutrire diversi sospetti sul decesso, tanto più che l’atteggiamento del patrigno, il dottor Krombach, gli appare insolito e il referto dell’autopsia approssimativo. Convinto della responsabilità dell’uomo, Bamberski inizia una lunga lotta per la giustizia che andrà avanti per 27 anni e diventerà l’unica ragione della sua vita. A seguire, “Speciale Tg3-Elezioni Europee”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Il Gladiatore”: sconfitti i barbari in Germania, il vittorioso generale romano Massimo viene designato da Marco Aurelio, ormai vecchio, deluso e stanco, quale suo successore. Ma il figlio dell’imperatore, Commodo, uccide il genitore e ordina di eliminare Massimo per non avere rivali nella successione al soglio imperiale. Massimo diventa così il bersaglio di una spietata caccia all’uomo che porta allo sterminio di tutta la sua famiglia. Dapprima Massimo riesce a mettersi in salvo, ma poi viene catturato e viene destinato a combattere nelle arene come gladiatore. Ormai senza più nulla da perdere, finisce per diventare un guerriero invincibile. In seconda serata “Ieri e oggi in tv”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “New Amsterdam”, seguita da “Matrix-Speciale Elezioni Europee”.

Su Italia 1 va in onda il film “Mission: Impossible – Rogue Nation”: Ethan e il suo team sono impegnati nella missione più impossibile di sempre: sradicare il Sindacato, una organizzazione criminale internazionale che vuole distruggere la MFI e creare un nuovo ordine mondiale, uno “stato canaglia”, attraverso una serie crescente di attacchi terroristici. Ethan riunisce la sua squadra e si allea all’ ex agente britannico Ilsa Faust. Subito dopo, va in onda “Tiki Taka”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”, seguita dalla “Maratona Mentana”, dedicata alle elezioni europee.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “Django Unchained”: nel sud degli Stati Uniti, due anni prima della guerra di secessione, lo schiavo nero Django e’ riuscito a riacquistare la sua libertà grazie a King Schultz, un ex dentista tedesco trasformatosi in cacciatore di taglie, che gli fa da mentore e guida con la speranza che Django lo conduca fino ai pericolosi fratelli Brittle. Dopo aver imparato a destreggiarsi tra pistole e duelli, Django diventa a sua volta un ottimo cacciatore di taglie ma in testa continua ad avere un solo obiettivo da concretizzare a qualunque costo: riuscire a rintracciare la moglie e liberarla dalla schiavitù a cui la costringe Calvin Candie, il diabolico proprietario di alcune piantagioni nel Mississippi, dove gli schiavi vengono allenati per combattere l’uno contro l’altro per il puro divertimento del loro padrone.

Rai 1

20:35 Che tempo che fa

22:50 Speciale Porta a Porta – Elezioni Europee 2019

Rai 2

21:20 NCIS (serie tv)

22:10 F.B.I. (serie tv)

23:00 La Domenica Sportiva

Rai 3

21:20 In nome di mia figlia (film)

22:50 Speciale Tg3: Elezioni Europee 2019

Rete 4

21:27 Il Gladiatore (film)

0:20 Ieri e oggi in TV Special

Canale 5

21:23 New Amsterdam (serie tv)

22:30 Matrix – Speciale Elezioni Europee

Italia 1

21:20 Mission: Impossible – Rogue Nation (film)

00:00 Tiki Taka

La 7

20:35 Non è l’Arena

22:35 Speciale TG La7 – Maratona Elezioni Europee

Tv8

21:25 Django Unchained (film)

0:20 L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente (film)

Iris

21:00 Maledetto il giorno che t’ho incontrato (film)

23:31 Innocenza e turbamento (film)

Cielo

21:20 Una sola verità (film)

23:20 Il fiore del mio segreto (film)

