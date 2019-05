Elezioni Europee 2019 in diretta, primi exit poll: la Lega primo partito intorno al 30%, PD secondo

Elezioni Europee 2019 in diretta

Alle 23 si sono chiuse le urne in tutta Italia.

Immediatamente partito lo spoglio per le Europee (quello delle amministrative comincerà domani).

Secondo i primi exit poll rilasciati – quelli di Opinio per la Rai – la Lega sarebbe il primo partito con una percentuale tra il 27 e il 31 per cento.

Secondo partio sarebbe il Pd – tra il 21 e il 25 per cento – che avrebbe sorpassato i 5 Stelle.

Questi i dati completi:

Lega tra il 27 e il 31%, Partito Democratico tra il 21 e il 25. Movimento 5 Stelle terzo tra il 18,5 e il 22,5%. Forza Italia intorno al 10 (tra l’8 e il 12%). Il terzo partito del cento destra, Fratelli d’Italia, si attesterebbe tra il 5 e il 7 per cento. Nel centrosinistra, +Europa tra l’1,5 e il 4,5%, Europa Verde e La Sinistra entrambi tra l’1 e il 3%. Il resto dei partiti sotto l’1%.

Ovviamente si tratta solamente di exit poll: è avvenuto spesso che gli scrutini abbiano modificato e parecchio i risultati degli exit poll.

Elezioni Europee 2019 in diretta, affluenza in crescita

Si attende il risultato definitivo dell’affluenza, dopo una giornata con dati che hanno testimoniato un trend di crescita (in Italia come in tutta Europa). Alle 19 il dato era in crescita, con il 43,85% degli aventi diritto andati al voto contro il 42,16 delle Europee del 2014. Alle Politiche alle stessa ora l’affluenza era stata del 58,6%.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI