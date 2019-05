Elezioni Europee 2019, i partiti “né di destra né di sinistra” (Movimento 5 Stelle, Partito Pirata et cetera). Quali sono i programmi?

Interni: Scopri cosa accade Oggi in Italia

Per concludere il recap dei partiti candidati alle elezioni europee del 2019. Elezioni per le quali gli italiani possono votare fino alle 23 di oggi (domenica 26 maggio 2019).

Di seguito, per una maggiore chiarezza, elencheremo i partiti che compongono concettualmente l’universo dei partiti italiani che probabilmente non si considerano né di destra né di sinistra e si sono presentati alle Elezioni Europee 2019, nella speranza di poter eleggere propri membri tra i 73 Parlamentari europei riservati al nostro Paese.

A fianco del nome della lista, proponiamo il nome della personalità principale del partito.

Riportiamo inoltre un link al programma elettorale e la percentuale di voti ottenuta alle precedenti europee (qualora il partito si sia candidato).

Come vedrete è possibile trovare partiti euroscettici e partiti europeisti: per questo motivo ci limitiamo a presentare queste poche informazioni, non potendo generalizzare circa le posizioni dei singoli partiti.

Elezioni Europee 2019, i partiti candidati “né di destra né di sinsitra”

Movimento 5 Stelle – Segretario Luigi Di Maio

Link al programma elettorale del Movimento 5 Stelle

Alle Elezioni Europee del 2014 – alla prima assoluta alle Europee – ha ottenuto il 21,16% delle preferenze (17 seggi).

Popolari per l’Italia – Leader Mario Mauro

Si tratta di un partito di centro a tutti gli effetti, per questo motivo decidiamo di inserirlo tra i partiti “né di destra né di sinistra”.

Alle Elezioni Europee del 2014 non hanno aderito ufficialmente a nessuna lista.

Popolo della Famiglia– Segretario Mario Adinolfi

Link al programma elettorale del Popolo della Famiglia

Alle Elezioni Europee del 2014 non era candidato.

Partito Pirata

Link al programma elettorale del Partito Pirata.

Alle Elezioni Europee del 2014 non era candidato

