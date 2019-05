Elezioni Europee 2019, i partiti candidati di centro destra e destra. Quali sono i programmi?

Mentre i dati circa l’affluenza alle urne appaiono incoraggianti con un incremento in termini di voti in tutta Europa (in Italia l’aumento è stato leggero: alle 12 ha votato il 16,72 per cento degli elettori. Nel 2014 il 16,6 per cento alla stessa ora), gli italiani continuano a votare e potranno farlo fino alle 23.

Di seguito, per una maggiore chiarezza, elencheremo i partiti che compongono concettualmente l’universo dei partiti di centro destra e di destra in Italia e si sono presentati alle Elezioni Europee 2019, nella speranza di poter eleggere propri membri tra i 73 Parlamentari europei riservati al nostro Paese.

A fianco del nome della lista, proponiamo il nome della personalità principale del partito.

Riportiamo inoltre un link al programma elettorale e la percentuale di voti ottenuta alle precedenti europee (qualora il partito si sia candidato).

Come vedrete – tanto a destra quanto a sinistra – è possibile trovare partiti euroscettici e partiti europeisti: per questo motivo ci limitiamo a presentare queste poche informazioni, non potendo generalizzare circa le posizioni dei singoli partiti.

Elezioni Europee 2019, i partiti candidati di centro destra e destra

Lega – Segretario Matteo Salvini

Link al programma elettorale della Lega

Alle Elezioni Europee del 2014 ha ottenuto il 6,15% delle preferenze (5 seggi).

Forza Italia – Segretario Silvio Berlusconi

Link al programma elettorale di Forza Italia.

Alle Elezioni Europee del 2014 ha ottenuto il 16,81% delle preferenze (13 seggi).

Fratelli d’Italia – Presidente Giorgia Meloni

Link al programma elettorale di Fratelli d’Italia.

Alle Elezioni Europee del 2014 ha ottenuto il 3,66 % delle preferenze (nessun seggio).

Casa Pound – Segretario Simone Di Stefano

Link al programma elettorale di Casa Pound

Alle Elezioni Europee del 2014 non era candidato.

Forza Nuova – Segretario Roberto Fiore

Alle Elezioni Europee del 2014 non era candidato.

