Elezioni Europee 2019, i partiti candidati di centro sinistra e sinistra. Quali sono i programmi?

Mentre i dati circa l’affluenza alle urne appaiono incoraggianti con un incremento in termini di voti in tutta Europa (in Italia l’aumento è stato leggero: alle 12 ha votato il 16,72 per cento degli elettori. Nel 2014 il 16,6 per cento alla stessa ora), gli italiani continuano a votare e potranno farlo fino alle 23.

Di seguito, per una maggiore chiarezza, elencheremo i partiti che compongono concettualmente l’universo dei partiti di centro sinistra e di sinistra in Italia e si sono presentati alle Elezioni Europee 2019, nella speranza di poter eleggere propri membri tra i 73 Parlamentari europei riservati al nostro Paese.

A fianco del nome della lista, proponiamo il nome della personalità principale del partito.

Riportiamo inoltre un link al programma elettorale e la percentuale di voti ottenuta alle precedenti europee (qualora il partito si sia candidato).

Come vedrete – tanto a destra quanto a sinistra – è possibile trovare partiti euroscettici e partiti europeisti: per questo motivo ci limitiamo a presentare queste poche informazioni, non potendo generalizzare circa le posizioni dei singoli partiti.

Elezioni Europee 2019, i partiti candidati di centro sinistra e sinistra

Partito Democratico – Segretario Nicola Zingaretti

Link al programma elettorale del Partito Democratico

Alle Elezioni Europee del 2014 ha ottenuto il 40,81% delle preferenze (31 seggi). E’ stato l’apice dell’avventura di Matteo Renzi alla segreteria del partito. Di lì in poi, il crollo nelle preferenze degli italiani. L’esperienza dovrebbe essere di monito per altre realtà politiche dell’universo tricolore.

+Europa – Leader Emma Bonino

Link al programma elettorale di +Europa.

Alle Elezioni Europee del 2014 non era candidato. Con +Europa sono alleati il movimento del sindaco di Parma Federico Pizzarotti, Italia in Comune, il Partito Socialista Italiano, il Partito Repubblicano Italiano ed il Partito Democratico Europeo di Francesco Rutelli.

La Sinistra– Segretario Nicola Fratoianni

Link al programma elettorale de La Sinistra

Alle Elezioni Europee del 2014 parti della sinistra hanno appoggiato un’altra lista L’Altra Europa con Tsipras (5,05% – 3 Seggi).

Europa Verde (Possibile e Verdi) – Fondatore Possibile Pippo CivatiLink al programma elettorale di Europa Verde.

Alle Elezioni Europee del 2014 Possibile non esisteva e i Verdi si sono presentati come Green Italia – Verdi Europei. La lista ha ottenuto lo 0,91% delle preferenze (0 seggi).

Partito Comunista – Segretario Marco Rizzo

Alle Elezioni Europee del 2014 non era candidato.

