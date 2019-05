Elezioni europee 2019: Quando ci saranno i primi risultati ed exit poll

A che ora saranno dati i primi risultati ed exit poll delle elezioni europee 2019?

Oggi 26 maggio 2019 si vota per le Elezioni europee, è possibile recarsi ai saggi dalle ore 7 di questa mattina alle ore 23 di stasera.

La chiusura dei seggi avverrà alle 23, subito dopo saranno svelati i primi dati. Il primo exit poll per la Rai sarà dato alle 23 su RAI – Opinio, il secondo invece sarà dato alle 23.40. Gi exit poll rappresentato un sondaggio tra gli elettori dopo che hanno espresso la loro preferenza.

In Italia le prime proiezioni sulle Europee saranno fornite intorno alla mezzanotte, verranno indicate le percentuali partito per partito. Per tutti i dettagli dei voti bisognerà aspettare più tempo. Nei giorni scorsi alcuni Paesi hanno già votato, le cose procederanno quindi più velocemente dal momento che i voti sono stati già scrutinati.

Intorno all’una di lunedì mattina dovremmo avere giù un’idea di chi ha perso e di chi ha vinto le Elezioni europee 2019.

Sara Fonte