New Amsterdam, ottava puntata, Max deve prendere una drastica decisione

Questa sera, alle 21:25 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di “New Amsterdam”. Ecco le consuete anticipazioni. Marie, una donna poliziotto in servizio, viene investita da un veterano di guerra e tutti pensano che la causa sia la guida in stato di ebbrezza.

Le anticipazioni dell’ottava puntata di “New Amsterdam”

In ospedale si scopre che l’incidente non è stato causato dall’alcol: il veterano è infatti stato perché colpito da un ictus. Intanto, l’oncologa Stauton fa pressioni perché Max si faccia inserire un sondino per nutrirsi, visto che sta perdendo peso, a causa della chemioterapia e, anche se controvoglia, Max accetta.

Maria Rita Gagliardi