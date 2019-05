La video maratona elettorale della Lega nel giorno delle elezioni: invito a dichiarare il voto a urne aperte

Un invito a dichiarare il voto per contarli in diretta: è l’inconsueta iniziativa della Lega organizzata sui social network. E’ bufera sul web

Un invito al voto un po’ troppo esplicito. Non è passata inosservata l’iniziativa del ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini nel giorno delle elezioni Europee e amministrative. Per mano dei suoi responsabili alla comunicazione, in una giornata che dovrebbe essere caratterizzata dal silenzio elettorale per non influenzare i cittadini, la Lega ha organizzato, ovviamente sui social network, una maratona elettorale decisamente fuori dagli schemi e non gradita da tutti: a urne aperte, sin dalle prime ore successive all’apertura dei seggi, è stata infatti lanciata una video maratona invitando gli elettori a votare Lega spronandoli indirettamente a dichiarare tra i commenti, dunque pubblicamente, la propria preferenza.

L’invito a dichiarare il proprio voto su Facebook

“Buongiorno amici – si legge nel post che accompagna il video – scrivete nei commenti da dove avete votato o da dove andrete a votare dopo, se votate Lega per la prima volta, un vostro saluto: manderemo tutto in sovrimpressione nel video! Oggi, dalle 7 alle 23, con il voto alla Lega l’Italia rialza la testa! Conto su di voi, Amici!”. Il filmato mostra spezzoni tratti dai comizi elettorali che il ministro dell’Interno ha tenuto in decine di città e paesi italiani nel corso della campagna elettorali e, tra i commenti, le intenzioni di voto di numerosi sostenitori del partito.