Avvistato un Ufo grande quanto un campo da calcio: cospirazionisti in visibilio – VIDEO

Ufo grande quanto un campo da football avvistato nei cieli di Los Angeles. Il video ha portato ad una serie di ipotesi bizzarre sul web.

Ciclicamente arriva sul web un video nel quale pare sia stato filmato il passaggio di un Ufo sui cieli di una città, di una costa o di un lago. Uno dei maggiori canali di diffusione di questi video cospirazionisti è senza dubbio ‘The Third Phase of Moon‘, dove a cadenza di un paio di giorni viene pubblicato un video riguardante una situazione bizzarra (come quello degli stormi di uccelli che volteggiavano sopra una chiesa) e migliaia di fedelissimi seguaci del canale commentano ipotizzando le più bizzarre teorie.

L’ultimo video della serie riguarda l’avvistamento di un presunto aereo (oggetto volante non identificato se preferite) si forma triangolare. L’Ufo è stato filmato da un certo Cameron, il quale quella sera si trovava in terrazza ed è stato rapito dalla visione dell’oggetto fluttuante. Sicuro che si trattasse di un’astronave aliena e sconvolto dal fatto che le sue dimensioni erano quelle di un campo di calcio, l’uomo lo ha filmato e poi condiviso sulla nota pagina.

Ufo avvistato sopra L.A.: alcune delle ipotesi dei cospirazionisti

Guardando il video la prima impressione che ha uno scettico è che si tratti semplicemente di una nuvola, illuminata dalle luci della città. Gli utenti del canale cospirazionista, però, vedono oltre e notano: “Non lo so, qualsiasi cosa tu abbia filmato sembra un’astronave triangolare”, un altro aggiunge: “Se guardi l’elicottero adesso che è molto vicino, sembra come si senta un ronzio provenire da quell’oggetto, che non vola è stabile”. C’è anche chi pensa che non si tratti di un Ufo, ma di un segno di una catastrofe: “La mia idea è che si tratti di Nubiru, è molto più vicino di quanto si pensi”.