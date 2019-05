Caso Prati, Pamela Perricciolo: “Tutte e tre abbiamo delle responsabilità in questa storia”

Attraverso il “Fatto Quotidiano”, Pamela Perricciolo fa delle confessioni shock sul “caso Prati”.

In seguito all’intervista di Pamela Prati a “Verissimo” (ve ne abbiamo parlato qui) e dopo giorni di totale silenzio, anche Pamela Perricciolo ha deciso di dire la sua sul “caso Prati”, attraverso Selvaggia Lucarelli che ha raccolto la sua testimonianza per il “Fatto Quotidiano” (l’intervista completa uscirà domani, ma siamo in grado di fornirvi alcune anticipazioni).

L’ex manager di Pamela Prati, parlando del fantomatico matrimonio della showgirl sarda con Mark Caltagirone, ha dichiarato:

“Tutte e tre abbiamo delle responsabilità in questa storia. La password dell’account di Mark Caltagirone ce l’ha Pamela Prati, mentre Simone Coppi è un fake inventato tanti anni fa, gestito anche dalla Michelazzo. Noi tre avevamo firmato da un legale un accordo di riservatezza, quindi tutte abbiamo interesse a tacere, no?”.

Pamela Perricciolo: “Pamela Prati ha dei debiti”

Al contrario di quanto abbia fatto la soubrette a “Verissimo”, la Perricciolo conferma i debiti di Pamela Prati; debiti, secondo “Dagospia”, dovuti al gioco d’azzardo:

“È stato un gioco, non ci sono colpe legali. Io ho deciso di dire la verità ma le altre due non lo faranno mai. Eliana prende 7000 euro a puntata dalla d’Urso, io non voglio né soldi né la tv. Pamela ha dei debiti, il cachet di Domenica In le è stato pignorato…”.

Mercoledì sera, a “Live Non è La D’Urso”, verranno forniti nuovi dettagli su questa intricata vicenda.

Maria Rita Gagliardi