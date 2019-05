Cosa guardare stasera in tv? La programmazione in prima e seconda serata di lunedì 27 maggio 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 27 maggio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 27 maggio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone lo speciale “Porta a porta”, dedicato alle Elezioni Europee, seguito da “S’è fatta notte”.

Su Rai 2 va in onda lo speciale “Unici”, dedicato ad Edoardo Bennato. In seconda serata, va in onda l’approfondimento politico e di attualità di “Povera Patria”.

Su Rai 3 va in onda il film “Il matrimonio che vorrei”: per ravvivare il trentennale matrimonio con il marito Arnold, ormai reso stanco e logoro dalla consuetudine, Maeve lo convince a trascorrere un fine settimana nella cittadina di Great Hope Springs, dove potranno frequentare il corso di terapia di coppia tenuto dal famoso sessuologo Bernie Feld. I consigli e le regole del guru dei matrimoni, però, non sono cosi’ semplici da seguire o mettere in atto e, alle prese con ore di sesso e pratiche sconosciute, Maeve e Arnold dovranno fare appello alla loro tenacia per riscoprire quella scintilla che da giovani li aveva uniti. A seguire, il documentario “La Terra vista dallo Spazio”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Quarta Repubblica”, seguito dal film “Michael Clayton”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del “Grande Fratello 16”. Subito dopo, spazio ad “X Style”, programma di approfondimento sul mondo della moda.

Su Italia 1 va in onda il film “L’alba del pianeta delle scimmie”: Will, giovane scienziato, sta cercando di sviluppare una cura per l’Alzheimer, attraverso la creazione di un virus benigno, capace di riparare i danni provocati dal morbo. Quando la ricerca viene chiusa, Will decide di tenere con sè il figlio di una delle sue migliori cavie, lo scimpanzè Caesar. Ben presto, Caesar comincia a mutare a causa degli effetti del virus fino a divenire il capostipite di una nuova stirpe che dichiarerà guerra agli umani. In seconda serata, va in onda il film “Spiders 3D”.

Su La 7 va in onda una puntata speciale di “Propaganda Live” dedicata alle Elezioni Europee, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “Karate Kid II-La storia continua”: Miyagi, maestro di vita e di karate del giovane Daniel, torna dopo quarant’anni di assenza al suo villaggio, in Giappone, al capezzale del padre morente. Il pupillo decide di accompagnarlo. Miyagi ritrova un vecchio amore e un antico rivale che ha maturato per lui un odio mortale e che, perciò, lo sfida. Daniel amoreggia con la giovane Kumiko, ma si fa nemico il perfido Chozen. Miyagi salva la vita a Sato, sepolto dalle macerie dopo un tifone e i due anziani si riconciliano, ma Daniel non potrà evitare di battersi con Chozen.

Rai 1

21:25 Speciale Porta a Porta – Elezioni Europee Chi ha vinto?

0:05 S’è fatta notte

Rai 2

21:20 Unici

23:40 Povera Patria

Rai 3

21:20 Il matrimonio che vorrei (film)

23:10 La terra vista dallo spazio: Luca Parmitano

Rete 4

21:25 Quarta repubblica

0:32 Michael Clayton (film)

Canale 5

21:20 Grande Fratello

0:40 X – Style

Italia 1

21:25 L’alba del pianeta delle scimmie (film)

23:30 Spiders (film)

La 7

21:15 Propaganda Live

0:50 Tg La7

Tv8

21:30 The Karate Kid II – La storia continua (film)

23:40 The Amazing Spider-Man (film)

Iris

21:00 Out of Time (film)

23:16 La giusta causa (film)

Cielo

21:20 Madame Bovary (film)

23:35 Baise-moi – Scopami (film)

