Elezioni Europee 2019 in diretta, risultati definitivi: trionfo Lega, tonfo pentastellato. Tutto il centrodestra in Europa, solo il PD nel centrosinistra

Elezioni Europee 2019 in diretta

Alle 23 si sono chiuse le urne in tutta Italia.

Immediatamente partito lo spoglio per le Europee (quello delle amministrative comincerà domani).

Secondo i primi exit poll rilasciati – quelli di Opinio per la Rai – la Lega sarebbe il primo partito con una percentuale tra il 27 e il 31 per cento.

Secondo partio sarebbe il Pd – tra il 21 e il 25 per cento – che avrebbe sorpassato i 5 Stelle.

Questi i dati completi degli exit poll di Opinio per la Rai:

Lega tra il 27 e il 31%, Partito Democratico tra il 21 e il 25. Movimento 5 Stelle terzo tra il 18,5 e il 22,5%. Forza Italia intorno al 10 (tra l’8 e il 12%). Il terzo partito del cento destra, Fratelli d’Italia, si attesterebbe tra il 5 e il 7 per cento. Nel centrosinistra, +Europa tra l’1,5 e il 4,5%, Europa Verde e La Sinistra entrambi tra l’1 e il 3%. Il resto dei partiti sotto l’1%.

Ovviamente si tratta solamente di exit poll: è avvenuto spesso che gli scrutini abbiano modificato e parecchio i risultati degli exit poll.

Intorno alle 24 giungeranno le prime proiezioni (legate al voto reale). Per adesso, secondo i secondi exit poll riportati durante la #maratonamentana (effettuati da SWG), questi sarebbero i risultati

Lega 27,5 – 30,5%

Partito Democratico 21 – 24%

Movimento 5 Stelle 19,5 – 22,5%

Forza Italia 8,5 – 10,5%

Fratelli d’Italia 4,5 – 6,5%

+ Europa 2,5 – 3,5 %

Europa Verde 2 – 3 %

La Sinistra 1,5 – 2,5

Elezioni Europee 2019, le prime due proiezioni

Queste le proiezioni di mezzanotte proposte dalla #maratonamentana. Il margine di errore potrebbe essere di massimo 1%.

Lega 32%

Partito Democratico 21,7%

Movimento 5 Stelle 19,6%

Forza Italia 8,6%

Fratelli d’Italia 6,2%

+ Europa 3,4%

Europa Verde 2,8%

La Sinistra 1,7%

Altri partiti 4%

Queste le proiezioni delle 00:20, con un margine d’errore ancora minore

Lega 33,1%

PD 21,7%

M5S 19%

Forza Italia 8,5%

Fratelli d’Italia 6,3%

+Europa 3,4%

Europa Verde 2,7%

La Sinistra 1,7%

Altri partiti 3,6%

Elezioni Europee 2019 in diretta, i risultati definitivi

In attesa dello spoglio delle amministrative – previsto a partire dalle 14 – lo spoglio per le Elezioni Europee è terminato.

Confermato – ed anzi consolidato rispetto alle proiezioni notturne – il trionfo della Lega, con il partito di Salvini che ha ottenuto il 34,3% delle preferenze (alle Politiche la Lega ha ottenuto il 17,4%, alle precedenti Europee appena il 6,2%).

Tonfo del Movimento 5 Stelle, alleato di Governo della Lega: dopo il 32,7 delle Politiche (e il 21,2 delle ultime Europee), il partito pentastellato ottiene appena il 17,1%.

Cinque punti percentuali più spèra il Partito Democratico (in crescita rispetto al 18,8 delle Politiche ma in netto declino rispetto al 40,8 delle Europee precedenti: un risultato, quello ottenuto dall’allora segretario Renzi, difficilmente replicabile).

Nel futuro europarlamento entreranno quindi altre due forze del centrodestra: Forza Italia – all’8,8 (alle Politiche era al 14. Il non aver raggiunto la soglia psicologica del 10% può suonare come un campanello d’allarme) – e Fratelli d’Italia, al 6,5.

Nessun seggio europeo per le molteplici realtà a sinistra: +Europa in Comune si ferma al 3,1; Europa Verde al 2,3; La Sinistra all’1,7; il Partito comunista di Rizzo allo 0,88.

Fuori anche tutti gli altri partiti, dal Partito animalista (allo 0,6) al Partito Pirata; da Casa Pound a Forza Nuova.

Elezioni Europee 2019 in diretta, affluenza bassa al sud e nelle isole

Si attende il risultato definitivo dell’affluenza, dopo una giornata con dati che hanno testimoniato un trend di crescita (in Italia come in tutta Europa). Alle 19 il dato era in crescita, con il 43,85% degli aventi diritto andati al voto contro il 42,16 delle Europee del 2014.

Gli ultimi dati hanno però ribaltato i trend riportati durante la giornata: l’affluenza alle Europee 2019 è stata del 55,7%. L’affluenza in occasione delle Europee del 2014 era stata del 58,51%. Scarsa affluenza al sud e nelle isole.