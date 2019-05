Maria De Filippi assente a Domenica In: “La Rai ha bloccato la mia ospitata” – VIDEO

Maria De Filippi dispiaciuta, la Rai ha bloccato la sua ospitata a Domenica In

Poche settimane fa Mara Venier ad Amici aveva invitato Maria De Filippi a Domenica In, ha anche precisato che gliel’ha chiesto sin dalla prima puntata.

La De Filippi in diretta aveva detto che sarebbe andata a Domenica in il 19 maggio, ma così non è stato. Dietro la mancata ospitata della nota ed amata conduttrice c’è la Rai.

A svelare la verità è stata proprio Maria domenica notte, durante la conferenza stampa di Amici. Queste le sue parole: “Mi è dispiaciuto molto che la Rai abbia bloccato la mia ospitata a ‘Domenica In’. L’ho trovata una cosa davvero strana e antipatica, perché l’avevamo già annunciata in tv e io tendo a mantenere le promesse che faccio in pubblico.”

La De Filippi ha aggiunto: “Era uno scambio di cortesie tra me e Mara. Pure lei è rimasta male. So che Mara aveva nel contratto la possibilità di andare ospite in due programmi della concorrenza e infatti è venuta a ‘Tu si que vales’ e ad Amici’. Tutto regolare. Io volevo ricambiare.”

La conduttrice ha concluso dicendo: “A Mediaset dobbiamo imparare a fare più gioco di squadra. Non è un caso che per la finale ho chiamato in giuria Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Alessia Marcuzzi ed Michelle Hunziker, accanto a Loredana Bertè. E sono stata felicissima che abbiano accettato e che abbiano partecipato con grande divertimento. Ecco, questo forse a Mediaset finora lo abbiamo fatto troppo poco!”.

Sara Fonte