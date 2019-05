Michael Terlizzi non è gay: ecco la prova postata da Deianira Marzano – VIDEO

Deianira Marzano su Instagram dimostra l’eterosessualità di Michael Terlizzi

Si continua a parlare della presunta omosessualità di Michael Terlizzi, concorrente del Grande Fratello 16.

Da poco un’ex volto di Uomini e Donne, Manila Boff, ha smentito il pettegolezzo. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv ha dichiarato che i due si sono sentiti per qualche mese e di non aver mai dubitato della sua eterosessualità.

Tra le tante cose ha detto: “Michael è un tipo educato, pacato, un uomo di altri tempi, quando gli ho chiesto che cosa lo avesse più interessato di me, lui mi ha risposto che me lo avrebbe fatto ben capire quando ci saremmo visti. Un giorno mi ha scritto: “Con il corpo che hai, sfido chiunque…”. Ma poi i messaggi successivi erano stati dolcissimi. Spero che le voci sul fatto che sia gay si plachino del tutto. Non lo è! Se lo fosse, non ci sarebbe nulla di male, ma semplicemente le cose non stanno così”.

Nelle ultime ore Deianira Marzano sul suo profilo Instagram ha postato una conversazione avvenuta tra Michael e Manila dove i due si mettono d’accordo per incontrarsi. La Marzano ha postato la chat per dimostrare l’eterosessualità di Terlizzi.

Sara Fonte