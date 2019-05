Napoli, scene shock in centro: due ladri derubano turista in un lampo – VIDEO

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha denunciato la presenza di criminali organizzati e dediti ai furti ai turisti nel centro di Napoli con un video scioccante.

Se le immagini non fossero sgranate e prese da un angolatura che indica che la loro provenienza è una telecamera di sorveglianza, sembrerebbe quasi che il video del furto lampo avvenuto in Corso Umberto I, a Napoli, provenisse dalla scena di un seguito di Focus, film hollywoodiano che narra le gesta di un gruppo di ladri organizzati in squadra.

Il video, condiviso come denuncia della criminalità al centro di Napoli da parte di Francesco Emilio Borrelli (consigliere regionale dei Davvero Verdi), ci mostra un anziano turista che con ogni probabilità è appena arrivato nella città partenopea. L’uomo è con in mano un trolley e dopo aver dato un’occhiata ad una cartina decide di incamminarsi per Corso Umberto I, una delle vie centrali. Mentre cammina il suo percorso viene interrotto da due uomini che gli impediscono di andare in avanti; uno dei due gli prende il borsello e si fa inseguire, mentre l’altro approfitta della situazione per prendere il trolley e dileguarsi. Il tutto accade in una manciata di secondi.

Napoli, furto lampo: “Turisti in balia di scippatori”

Il post in cui condivide il video serve a Borrelli per mettere in guardia i turisti dai pericoli in cui potrebbero incappare, ma anche per denunciare quello che sembra un racket ben organizzato. A margine delle immagini, infatti, il consigliere regionale scrive: “Turisti in balia dei scippatori in corso Umberto a Napoli”, quindi aggiunge che saranno presi provvedimenti: “Task Force di poliziotti in borghese per questi barbari predatori”.