Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 Maggio 2019: i Gemelli sono stanchi a livello fisico, il Cancro è insoddisfatto in amore

Lunedì 27 Maggio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda ieri. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Buona nuova settimana. Ultima settimana che passiamo insieme al mese di Maggio, un mese che dovrebbe essere stato innovativo anche se stancante. Certo, c’è qualche pensiero, c’è qualche tensione, però l’importante per te è fare, è essere attivi. A volte l’Ariete preferisce anche non avere dei grandi risultati ma comunque essere in marcia, in moto, perché se c’è una cosa che veramente detesti è l’inattività. Per fortuna, queste stelle promettono più attività anche in amore, per cui se sei single datti da fare;

Toro. Buona nuova settimana per il Toro con Venere, Marte, Saturno, Nettuno tutti favorevoli. Questo dice che è arrivato il momento di rimetterti in gioco. Bello questo cielo perché è probabile che tu ultimamente abbia vissuto anche qualche esperienza non proprio facile. Anziché abbatterti ti sei tirato su. Ho spiegato che il segno del Toro, quando ha una crisi, quando perde qualcosa, non sta lì a pensare a tutto quello che è stato e non sarà più, ma pensa a quello che è rimasto per potere anche da poche sensazioni, poche emozioni, poche persone di riferimento, ripartire. Ecco perché sei spesso proprio di riferimento per gli altri;

Gemelli. I Gemelli aprono questa settimana all’insegna di qualche buona opportunità, anche se lo stato fisico è un po’ sotto tono. Dormi poco la notte? Un po’ per rabbia perché vorresti farla pagare a una persona che ti ha fatto del male o comunque se ci sono dei disaccordi, delle tensioni di lavoro, stai lì a pensare a come risolverli, e un po’ perché in questo momento sei anche un po’ stanco. Chiedo un po’ di cautela a livello di energia, proprio perché sono giornate che provano il tuo fisico;

Cancro. Il segno del Cancro sembra un po’ insoddisfatto e qui sono maggiormente colpiti quelli che vivono un rapporto sentimentale difficile. È anche vero che dagli inizi dell’anno non sono pochi i nati Cancro che hanno ripensato a un amore, che hanno cambiato, penso anche a quelli che dall’anno scorso hanno cambiato partner e ora non dico che rimpiangono il passato ma sono un po’ in crisi. Le persone che sono sposate in questi giorni forse non trovano quello che desiderano. Attenzione se manca l’intimità.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Per il Leone questa è una settimana importante, redditizia. Già questo è un lunedì di grande valore, poi avremo mercoledì e giovedì giornate efficaci. Diciamo che si sta per avvicinare un’estate utile anche per quelli che vogliono incontrare un amore. L’amore potrebbe essere oggetto di qualche ripensamento solo per chi non ha una storia fissa. La ricerca di novità è davvero più evidente. Devi cercare di non spaventare gli altri perché spesso il Leone si pone come un personaggio un po’ inarrivabile. Spesso ti erigi a giudice delle azioni degli altri e questo può infastidire, può renderti sempre agli occhi degli altri inaccessibile;

Vergine. Per la Vergine è importante che tutto sia in ordine e che, soprattutto, tutto sia organizzato. Il segno della garanzia, della sicurezza, della lealtà, in questi giorni cerca ancora più conferme. Tra l’altro, i nati Vergine che hanno una bella storia d’amore devono sbloccarla o comunque potenziarla entro la fine dell’estate. Se non ci sarà questa certezza si rischierà anche di vivere male. Non a caso alcuni Vergine risentono di ipocondria, cioè hanno paura di stare male anche se non è così;

Bilancia. Per la Bilancia questa nuova settimana parte in maniera interessante. Chissà che finalmente non arrivino risposte che non sono arrivate nella prima parte di Maggio. Certo che in questo periodo tu hai bisogno di lavorare, di fare qualcosa in più. Non sono pochi i Bilancia che devono spendere quattrini o che li hanno già spesi, quindi devono recuperarli, per questioni legate alla casa. Progetti che riguardano l’abitazione o una sistemazione inerente l’ambiente in cui ti trovi, o lavori, sono da valutare nei prossimi giorni;

Scorpione. Lo Scorpione ha una nuova settimana che può provocare anche dei piccoli disagi con l’ambiente, soprattutto oggi è probabile che ci siano delle discussioni che riguardano l’attività professionale. Più che altro dei ritardi, soprattutto se stai aspettando delle nuove occasioni, oppure sta per finire un progetto e ancora non hai garanzie su cosa andrai e su cosa farai. Devi semplicemente cercare di superare qualche problema personale senza, mi raccomando, riversarli in amore.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario è amante della libertà, dei grandi spazi, ecco perché io dico ogni tanto ai Sagittario quando c’è bel tempo- compatibilmente con la località in cui vivete- cercate di stare all’aperto e di fare un bel viaggetto, di andare in campagna. Andate a trovare una persona cara. Pensate che alcuni Sagittario a volte, anche in età non giovanissima, prendono una bella casetta in campagna e si ritirano proprio perché il contatto con la natura è per tutti importante ma per il Sagittario lo è ancora di più. Giornate di recupero saranno quelle di mercoledì e giovedì. In amore c’è qualcosa che non quadra. Forse una persona ti richiama all’obbligo, agli obblighi, ma se c’è una cosa che detesti è essere comandato a bacchetta;

Capricorno. Il Capricorno è alla ricerca di nuove iniziative, di nuovi sbocchi. Tra l’altro, questa sarà un’estate di conferma. Permette una buona comunicazione in amore e si parte, però, solamente oggi con una marcia ridotta perché dal punto di vista fisico dei un po’ provato, quindi attenzione ai piccoli acciacchi di stagione. Tendenzialmente il Capricorno dovrebbe amare la montagna però, insomma, non è per tutti così, soprattutto i più giovani amano il caldo. Ecco, forse un po’ di caldo farebbe bene per superare qualche piccolo fastidio alla schiena. Poi il Capricorno è molto dedito al proprio lavoro. Chi sta troppo tempo seduto davanti a una scrivania deve cercare di evitare cattive posture;

Acquario. Per l’Acquario è iniziato un momento di grande riflessione e l’Acquario sembra quasi a un punto di non ritorno perché un po’ per destino, un po’ per scelta, un po’ per fatalità e addirittura per impazienza, per imprudenza, le cose stanno cambiando e tu senti che non vuoi più fare la stessa vita. Due le occasioni, due le strategie, due le strade da percorrere. Se hai accanto una persona folle come te, o comunque molto creativa ,nessuno problema perché con un minimo di rischio si può cambiare stile di vita, se non altro. Ma se hai a che fare con delle persone che cercano sempre di redimerti, di portarti al ragionamento, criticano incondizionatamente tutto quello che fai potresti anche dire “Signori, io me ne vado” o comunque “Basta, non sopporto più una certa situazione”. Probabile che ci sia un cambiamento di lavoro che non avresti voluto ma di cose che hai fatto negli ultimi tempi, soprattutto dall’anno scorso e in qualche caso anche di più, cambieranno oppure si interromperanno ma possono partire nuove avventure;

Pesci. Il segno dei Pesci apre la settimana in modo tranquillo e posso dire che da domani le cose vanno meglio. Però i sentimenti che provi sono altalenanti perché le questioni di carattere legale, professionale, sono un po’ difficili da gestire, anzi io dico sempre- non solo ai Pesci, ma anche ai Gemelli- che forse questo è un momento in cui bisogna stare al gioco piuttosto che raddoppiare la posta. Fino a oggi le grandi novità non ci sono state e addirittura questo è un periodo in cui potresti farla pagare a una persona che nel passato non ti ha dato quello che tu avresti voluto, non sono pochi i nati Pesci che da anni vivono una relazione e che per insoddisfazione o per incomprensioni maturate di recente stanno pensando di non dico tradire ma comunque di guardarsi attorno, e proprio un tradimento o comunque una forte gelosia potrebbe essere la causa di un malessere sentimentale che qualcuno ha vissuto di recente e da cui bisogna uscire, in un modo o nell’altro.

