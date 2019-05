Pamela Prati, parla il suo avvocato: “Stiamo valutanto l’ipotesi di circonvenzione d’incapace” – VIDEO

L’avvocato di Pamela Prati fa sapere che stanno tenendo in considerazione l’ipotesi di circonvenzione di incapace

Si continua a parlare del caso Pamela Prati, da poco la showgirl ha ammesso che Mark Caltagirone non esiste.

La Prati a Verissimo ha detto di essere stata plagiata e raggirata, a parer suo dietro a tutta questa storia potrebbero esserci le sue ex agenti, Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo.

Stamattina l’avvocato della showgirl, Irene Della Rocca, è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. Alla conduttrice ha detto che lei e la Prati stanno valutando la possibilità di fare un esposto. A detta sua non si tratta più di gossip.

Il legale della Prati ha fatto poi sapere che stanno valutando anche la possibilità di aprire l’ipotesi di circonvenzione di incapace. In merito a ciò ha dichiarato: “Il reato principale riguarderà circonvenzione di incapace, almeno in quel momento. Ripeto che se la signora Prati avesse avuto delle responsabilità le avrebbe avute anche nelle storie precedenti, quella raccontate da Arcuri e Signorini, peccato che non conoscesse le due agenti all’epoca. Non credo a una collusione di Pamela Prati perché ha 40 anni di carriera alle spalle”.

La circonvenzione d’incapace è un reato che consiste nell’abusare dei bisogni, passioni o dell’inesperienza di persona minore o in stato d’infermità o deficienza psichica, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Sara Fonte