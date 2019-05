Due avvistamenti di yeti in poco tempo: è la prova dell’esistenza di Bigfoot?

Questa settimana sui social sono stati riportati due avvistamenti di Yeti, prova secondo alcuni dell’esistenza di Bigfoot.

Tra le leggende metropolitane più famose al mondo c’è quella dell’esistenza di bestia dall’aspetto spaventoso, a metà tra l’essere umano e la scimmia e dall’altezza spropositata, che cammina per le foreste e le montagne. In Asia vengono comunemente chiamati Yeti e si narra che si trovino nascosti in delle grotte sull’Himalaya. Negli Stati Uniti, invece, c’è una variante alla leggenda che narra dell’esistenza di un unico esemplare di tale tipo, il quale, a differenza degli Yeti, avrebbe il pelo marrone (invece che grigio) e viene chiamato Bigfoot.

Come nel caso del mostro di Lochness, specie di creatura simile ad un dinosauro marino che vivrebbe nell’omonimo lago, negli anni sono state raccolte numerose testimonianze di viandanti convinti di aver visto la creatura leggendaria. Le ultime, parlando di Bigfoot, risalgono alla settimana scorsa.

Due avvistamenti di Yeti in una settimana: Bigfoot esiste?

Il primo avvistamento risale a lunedì scorso ed è stato riportato sulla pagina Facebook ‘Expedition Bigfoot‘. A vedere la mostruosa creatura è stato un cittadino della Georgia mentre faceva ritorno a casa dal lavoro. L’uomo ha spiegato di non aver mai creduto alla leggenda ma di essere ora convinto che Bigfoot sia reale. Parlando con i media ha infatti asserito di aver visto questa creatura alta circa tre metri, ricoperta di peli, che attraversava la strada. La sorpresa nel trovarsi di fronte il bestione lo ha costretto a frenare all’improvviso e lo ha lasciato in stato di shock.

L’uomo ha anche spiegato di aver mantenuto l’avvistamento per sé temendo di essere sbeffeggiato: “Nemmeno mia moglie mi ha creduto, immagino. Non si trattava di un orso, camminava come un essere umano e teneva le lunghe braccia pelose a penzoloni come una scimmia”. Il curatore della pagina Facebook, nel commentare l’avvistamento ha spiegato che nella stessa settimana un’altra persona avrebbe visto uno Yeti: “Stava camminando in mezzo ad un campo quando si è inginocchiato sotto nei pressi di un ruscello dove c’era una trota”, a quel punto l’uomo si sarebbe avvicinato per osservarlo meglio, ma lo Yeti o Bigfoot che di si voglia lo ha notato e si è nascosto.