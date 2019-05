Caso Prati, la mamma del finto Sebastian Caltagirone: “Agiremo per vie legali”

La mamma del finto Sebastian Caltagirone, il bambino di 10 anni che sarebbe stato preso in affido da Pamela Prati ed il fantomatico Mark Caltagirone, domani rilascerà alcune interessanti dichiarazioni a “Live Non è La D’Urso”.

Nuovi dettagli sul “caso Prati” stanno emergendo nelle ultime ore. Dopo l’intervista di Pamela Perricciolo rilasciata a Selvaggia Lucarelli per il “Fatto Quotidiano” (ve ne abbiamo parlato qui), questa volta a parlare è la madre del finto Sebastian Caltagirone, il bambino di 10 anni che sarebbe stato preso in affido da Pamela Prati ed il fantomatico Mark Caltagirone.

La donna sarà ospite domani sera a “Live Non è La D’Urso” e, alla padrona di casa Barbara D’Urso, rilascerà alcune interessanti dichiarazioni, delle quali siamo in grado di fornirvi un’anteprima. La donna racconta di avere scoperto che suo figlio è stato sfruttato a sua insaputa e, per questo, ha deciso di agire per vie legali:

“Mi dissero che un produttore cercava un bambino di 10 anni come protagonista di una fiction. Iniziava così la richiesta di numerosi video, selfie e note vocali che facevano parte del copione che mio figlio avrebbe dovuto recitare. Nel copione, mio figlio interpretava Sebastian, un bambino italo-spagnolo che veniva dato in affido a un imprenditore. Gli era stato detto di non dirmi nulla perché era una sorpresa per me. Un giorno, la persona dell’agenzia mi disse che lo portava a fare una prova costume ma ho scoperto la verità in tv: portarono mio figlio a fare merenda con la finta mamma affidataria Pamela Prati e con Milena Miconi. Ora mi è crollato il mondo addosso. Agiremo per vie legali”.

Mara Venier: “Vorrei cancellare l’intervista con Pamela Prati”

Intanto, Mara Venier, che per prima ha accolto in tv Pamela Prati per parlare della sua storia d’amore e del suo futuro matrimonio con Mark Caltagirone, intervistata da “AdnKronos”, ha dichiarato che, se potesse, cancellerebbe l’intervista fatta alla showgirl sarda:

“Più che delusa, vorrei rimuovere totalmente l’intervista che ho fatto a Pamela Prati. Mi sono sentita presa in giro e anche responsabile. Perché è accaduto tutto dopo quell’intervista di marzo. E ancora non so quale sia la verità. Vorrei stendere il classico velo pietoso”.

Domani sera, Pamela Prati sarà ospite a “Chi l’ha visto?”, per parlare di truffe romantiche; un’ospitata, la sua, che sta facendo molto discutere.

Maria Rita Gagliardi