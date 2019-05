Caso Prati, nuove rivelazioni di Pamela Perricciolo: “A Verissimo, Pamela Prati ha chiamato me”

Nuove rivelazioni di Pamela Perricciolo al “Fatto Quotidiano”.

Dopo l’anteprima di ieri (ve ne abbiamo parlato qui), oggi è uscita l’intervista completa rilasciata da Pamela Perricciolo a Selvaggia Lucarelli per il “Fatto Quotidiano”. Una confessione in piena regola, quella di Pamela, riguardante il fantomatico matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone e Simone Coppi, il fantomatico fidanzato della sua ex socia Eliana Michelazzo.

Parlando dell’intervista rilasciata da Pamela Prati a “Verissimo” (la prima), la Perricciolo ha raccontato:

“Quando Pamela Prati ha interrotto l’intervista a Verissimo dicendo di andare a chiamare Mark Caltagirone ha chiamato me. È andata in bagno e mi ha chiamato. Mi diceva “Che devo fare? È una trappola”.

Pamela Perricciolo: “Vado a Zanzibar ed apro un resort”

Pamela ha rivelato l’intenzione di lasciare l’Italia:

“Come ne devo uscire? Cosa dico? Che lo abbiamo inventato noi tre? Secondo te dovrei dire questo? Pensa che figura di mer*a. Io per fortuna me ne sto andando a Zanzibar, apro un resort. Sì. E’ andata come dici te. Però un Marco al ristorante è venuto. Abbiamo creato il personaggio dell’anno: c’è il gusto del gelato Caltagirone, le magliette, all’autogrill le signore mi offrono il caffè e mi chiedono se la Prati si sposa”.

Pamela Prati, secondo quanto raccontato dalla Perricciolo, non è una vittima:

“Pamela non è una vittima, non lo so con chi chattava, diceva bugie anche a me sul fatto che incontrava questo Mark. Poi io lo sapevo che Pamela era consapevole, il profilo di Mark lo gestiva lei, le password di Mark le ha Pamela. A un certo punto ha visto che poteva guadagnare e non si è più fermata. Ora ne parlo con gli avvocati e dirò la verità. Farò un comunicato. […] Io dico che abbiamo cazzeggiato con le password, ma le altre non lo diranno mai. E’ la verità più o meno. E’ stato tutto un gioco, tanto che abbiamo firmato quel documento per non confessarlo. Inutile ora andare in tv a fare le vittime. L’ho detto ad Eliana: ma pensi di ripulirti?”.

Su Simone Coppi, fantomatico fidanzato di Eliana Michelazzo da dieci anni:

“Come nasce Simone Coppi? Io e i miei amici abbiamo creato quei profili di Lorenzo e Simone Coppi ai tempi dell’università. Quando Eliana è uscita da Uomini e Donne aveva problemi, le diedi il contatto di un mio amico che si chiamava Simone. Da lì ha iniziato a scriversi con un Simone reale. Poi è venuta ad entrambe l’idea di dire ai giornali che sposava questo Simone Coppi, personaggio inventato, perché non voleva diventare tronista”.

Riguardo alle tante testimonianze di personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, come Manuela Arcuri ed Alfonso Signorini, contro di lei ed Eliana:

“Manuela Arcuri è stata coinvolta come testimone in un processo che riguarda mio fratello, roba di ‘ndrangheta. Si è scambiata in tutto cinque messaggi con questo Simone Coppi da cui dice di essere stata illusa. Lo so perché ho le chat. Sono entrata nel profilo di Simone Coppi, profilo di cui Eliana entra dalla mattina alla sera. La Arcuri, la Varone, Signorini: tutte cose del 2009. Non ci sono reati, ma sarebbero comunque prescritti”.

Nemmeno Eliana è vittima di un plagio:

“Eliana va dalla d’Urso per 7.000€ a puntata… la società Aicos è intestata ad Eliana, la Jaguar è intestata ad Eliana, la casa in cui vivevamo insieme e la Mini pure. Che plagio è? Il documento di riservatezza tra noi tre l’ha proposto Eliana col suo studio legale, strano che sia una vittima ma chieda alle altre di tacere”.

Maria Rita Gagliardi