Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di martedì 28 maggio 2019

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di martedì 28 maggio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone, come ogni anno, “La partita del cuore”, evento benefico organizzato dalla Nazionale Cantanti, i cui proventi andranno alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. In seconda serata, va in onda una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “The Voice of Italy”, seguita dallo spettacolo “Fatti Unici”.

Su Rai 3 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone lo speciale “Quarta Repubblica”, dedicato alle Elezioni Europee. In seconda serata, “Borghi ritrovati-Una sfida per una nuova vita”.

Su Canale 5 va in onda il film “Room”: Joy vive per il suo bambino di soli 5 anni. Gioca con lui, gli racconta storie, cerca tutti i modi per farlo divertire. Nonostante ciò, e’ difficile nascondere che vivono in una stanza di 9 metri quadrati e senza finestre, solo un lucernario da cui vedere una porzione di cielo. Jack è un bimbo curioso e Joy e’ consapevole che il figlio ha raggiunto l’età giusta per aiutarla a mettere in atto il suo piano di fuga per raggiungere insieme il mondo fuori. A seguire, va in onda il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Avatar”: 2154, Jake Sully è un ex marine rimasto disabile in battaglia, che viene mandato sul pianeta Pandora, a 44 anni luce dalla Terra, in una missione di esplorazione. L’atmosfera sul luogo è irrespirabile, così sono stati creati degli avatar, pilotati dall’interno della base umana e identici alla popolazione dei Na’vi, gli umanoidi che vivono su Pandora. La missione non è, però, guidata solo dalla sete di conoscenza: su Pandora si trovano, infatti, preziose riserve di energia, necessarie alla Terra, messa in ginocchio da una catastrofe ecologica. Gli indigeni, pero’, non ci stanno e si ribellano alla colonizzazione: compito di Jake, tramite il suo avatar, sarà proprio riuscire a conoscerli e scoprire come farsi accettare da loro, per poi sottometterli. Ma l’esplorazione apre nuove prospettive. Subito dopo, va in onda il film “The Host 2013”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “DiMartedì”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Cielo il film “Hanna”: Hanna è un’adolescente cresciuta nella Finlandia selvaggia con il padre, ex agente della Cia. L’addestramento paterno ne ha fatto un soldato di primo livello, tanto che Hanna diventerà ben presto l’obiettivo di un agente governativo senza scrupoli.

