Incontra un senzatetto, s’innamora e lo toglie dalla strada: “C’è stata subito chimica tra di noi”

Una donna ha incontrato un senzatetto per caso e quando lo ha conosciuto si è innamorata perdutamente di lui. Adesso sono fidanzati e lui ha trovato casa e lavoro.

Quella di Jon e Katie è una storia d’amore che potrebbe benissimo essere raccontata in un romanzo. La donna, divorziata e madre di due figli, ha incontrato il suo attuale fidanzato mentre andava a prendere un gelato sul lungomare. L’uomo si trovava disteso per terra con un cartello accanto in cui chiedeva le elemosina. In quel momento Jon viveva in strada da 16 mesi dopo aver scontato una condanna in carcere di due anni e mezzo: l’uomo era stato condannato per aver aggredito un uomo trovato a letto con la sua precedente fidanzata.

Nonostante queste circostanze sfavorevoli, Katie ha avvertito un’immediata attrazione nei suoi confronti e gli si è seduta accanto per chiedergli come fosse finito in strada. A quel primo incontro ne sono seguiti degli altri: ogni giorno i due si lasciavano dei biglietti che presto sono diventate delle lettere d’amore. Dopo due mesi, Katie lo ha invitato a cena a casa sua: “Non avevo paura, ho capito subito che potevo fidarmi di lui”.

Incontra un senzatetto e se ne innamora: “Le sarò sempre grato”

Dopo quella sera i due sono diventati una vera e propria coppia, Katie lo ha aiutato a disintossicarsi, gli ha dato ospitalità e lo ha spinto a cercarsi un lavoro. La donna lo ha anche aiutato a riallacciare un rapporto con il padre Gary, andato via di casa quando lui aveva solamente 6 anni. Il padre lo ha accolto a braccia aperte e questo ennesimo gesto di amore che Katie ha avuto nei suoi confronti lo ha convinto che quella fosse la donna della sua vita. Adesso Jon vive con il padre, ma non passa giorno che non si veda con la sua compagna con la quale sta ormai da 8 mesi.