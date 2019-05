Lutto nel mondo del calcio: morto Marcello Spalletti, fratello del tecnico dell’Inter

Lutto nel mondo del calcio: l’Inter ha comunicato la tragica scomparsa di Marcello Spalletti, fratello dell’attuale allenatore della squadra nerazzurra.

Durante le prime ore di questa mattina è scomparso Marcello Spalletti, fratello del tecnico nerazzurro. La notizia del lutto è stata comunicata qualche ora fa dalla stessa società milanese con un post di condoglianze apparso sull’account Twitter ufficiale dell’Inter, in cui si legge: “Il Club si unisce al dolore di Luciano Spalletti e della sua famiglia per la scomparsa del fratello Marcello”.

Una tragedia che mette in secondo piano tutte le discussioni riguardanti il futuro del tecnico sulla panchina del club nerazzurro. Secondo indiscrezioni, infatti, in questi giorni Luciano Spalletti era atteso dai dirigenti proprio per discutere la sua situazione contrattuale e decidere insieme cosa fare. Al momento l’allenatore toscano non ha rilasciato alcuna dichiarazione, ma è probabile che in queste ore abbia già fatto ritorno ad Empoli, dove domani, alle 15, si terranno i funerali del fratello.

Lutto per Luciano Spalletti: i tifosi si stringono attorno al tecnico

La notizia del lutto che ha colpito Spalletti non ha lasciato indifferenti i tifosi dell’Inter, i quali hanno commentato numerosi quanto accaduto, con messaggi di cordoglio e sostegno. In uno dei primi commenti apparsi sotto il comunicato della società si legge anche un attestato di stima nei suoi confronti: “Il miglior allenatore che l’Inter abbia mai avuto dopo Mourinho. Ha dato tutto alla causa… Sono a dir poco sconvolto”. Negli altri si lascia da parte il contesto calcistico e si esprime condoglianza per lui e per i suoi familiari. Una dimostrazione d’affetto che mostra come molti siano legati al tecnico e gli siano riconoscenti per i risultati ottenuti in questi anni.