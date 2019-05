Meteo, continua il maltempo in quasi tutta Italia. Da venerdì temperature in rialzo

Ancora freddo e pioggia in molte zone d’Italia. Bomba d’acqua a Siena e allerta per i fiumi in piena in Emilia Romagna. Nei prossimi giorni le temperature saliranno e potrebbe iniziare davvero la stagione estiva.

Non accenna a placarsi il freddo anomalo di questo “pazzo” mese di maggio. Dalla serata di ieri moltissime zone della penisola sono state preda di violenti temporali e di vere e proprie bombe d’acqua. La zona maggiormente colpita è stata quella del Senese: i vigli del fuoco sono dovuti intervenire per accertarsi dei danni provocati dai violenti temporali che si sono abbattuti sul territorio. E questa mattina è scattata l’allerta in Emilia Romagna per alcuni fiumi a rischio esondazione nella zona centrale della regione.

Il maltempo continuerà anche nella serata di oggi e nella giornata di domani. Da giovedì i primi miglioramenti

In serata addirittura la situazione peggiorerà, specie al Nord, con Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna e Friuli che saranno interessate da nubifragi e grandinate consistenti e con le temperature che scenderanno ancora. Il maltempo continuerà anche nella giornata di domani con la Lombardia e l’Emilia Romagna particolarmente interessate insieme alle zone centrali della penisola, principalmente Umbria, Toscana, Lazio e Marche.

Giovedì 30 maggio la situazione migliorerà nelle zone particolarmente colpite da questo ciclone artico di aria fredda e le temperature riprenderanno a salire. Nel fine settimana l’Anticiclone delle Azzorre arriverà sull’Italia, interessando specialmente le regioni del Nord e del Centro. La situazione resterà leggermente instabile al Sud, ma nei prossimi giorni l’estate dovrebbe finalmente arrivare in tutta la penisola italiana.