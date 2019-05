Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 Maggio 2019: l’Ariete deve ricostruire, i Bilancia vogliono riflettere

Martedì 28 Maggio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Al momento stai cercando di superare un momento di grande sforzo che alla fine sarà produttivo. Il 2019 è certamente un anno di semina, in cui bisogna anche ripartire da zero, ma quantomeno, un avversario o comunque un blocco è superato. Bisogna ricostruire tutto. Forse non c’è più la stessa situazione di prima, e questo vale per il lavoro, nelle situazioni quotidiane, però al momento non mancano le occasioni per farti valere. Incontri favoriti per i sentimenti. Questo è un periodo di rivalsa;

Toro. Il Toro è forte, lo è di più in questo periodo con Saturno in ottimo aspetto. Perché io sono piuttosto contento che il Toro recuperi? Perché ha vissuto due anni difficili, anzi l’anno scorso molti Toro mi dicevano “Ma che, ce l’hai con me?” Assolutamente no. Io penso di essere molto imparziale quando leggo l’oroscopo. È chiaro che se c’è una situazione difficili, non passa dall’oggi al domani, però adesso- malgrado tutto- il Toro è in recupero, anche se ha dovuto cambiare stile di vita. Dall’anno scorso ora è costretto a fare cose diverse. Come ho spiegato tante volte, si cambia ma non sempre per volontà, spesso per il destino, e anche in questo caso il Toro sta facendo grandi passi in avanti. Possibile la conferma di un amore;

Gemelli. L’unico neo di queste giornate per i Gemelli è la stanchezza, l’eccessiva frenesia con cui si affrontano le cose di tutti i gironi, e poi c’è sempre qualcuno che sembra o è contro di te, quindi attenzione alle questioni legali, ai cavilli, alle carte, ai contratti. La giornata di domenica sarà molto interessante per i sentimenti. Venere in aspetto molto attivo aiuterà. Questo è un periodo di ragionamenti ma anche di compromessi che io suggerisco, rispetto ad azioni un po’ troppo repentine che non potrebbero essere valide a lunga scadenza;

Cancro. Per il Cancro oroscopo particolare perché a fronte di cambiamenti di ruolo, mansioni, ma anche di un rinnovo di accordo, questo non è un momento semplice. Così, qualche Cancretto dovrà fare ammenda, dire “Ho sbagliato” o comunque in questo periodo studiare nuove strategie. D’altronde è dagli inizi dell’anno che sei un po’ affaticato e anche se hai portato avanti un progetto hai notato che ci sono delle tensioni, o magari (per colpa non tua) questo progetto è stato messo in crisi. C’è chi vuole delle garanzie. Tu stesso vorresti cambiare gruppo, fare qualcosa di nuovo. Chi ha cambiato deve aspettare prima di assestarsi. L’amore può essere importante ma ricordiamo che Maggio stato un mese di crisi, quindi per molti è arrivato il tempo di capire cosa desiderano davvero.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone in questi giorni ha un’esigenza: quella di chiarire i rapporti d’amore che funzionano meno o magari deve dare più tempo alla professione, che preoccupa o in qualche modo impegna. E non sono pochi quelli che devono anche prendere una decisione importante, fare un taglio drastico, allontanarsi da un ambiente da una situazione che non piace neanche più. In fondo, quello che il Leone fa, anche a livello di distacco e cambiamento, quest’anno è importante e non crea troppi disagi perché Giove è favorevole. Quindi, se ci sono dei disagi riguardano proprio i sentimenti o perché tu vuoi qualcosa in più o perché in questi giorni sei in bilico tra due emozioni;

Vergine. La Vergine deve risolvere qualche problema personale, pratico; qualche rallentamento c’è, anche un semplice guasto all’automobile o un momento di tensione che porta ad addormentarsi male. Sappiamo che ultimamente ci sono stati degli strani risvegli, nel senso che la Vergine ha iniziato a pensare la notte a quello che doveva fare il giorno dopo. Nonostante ci siano state anche diverse vittorie nel corso degli ultimi mesi, ora sei un po’ stressato ed è per questo che hai bisogno di un po’ di relax. L’amore può essere una conferma in questi giorni;

Bilancia. La Bilancia ha bisogno di un posto tutto suo per riflettere. Nonostante tu sia una persona molto comunicativa, disposta anche a dare tanto agli altri senti la necessità di stare per conto tuo e addirittura i più abbienti, quelli che hanno qualche soldino da parte, potrebbero pensare di fare una bella vacanza da soli o addirittura comprare un piccolo appartamento o affittarlo per avere una sorta di rifugio. Chi ha già fatto, dato, in questo senso è un po’ impegnato e diciamo anche preoccupato per questioni economiche perché bisogna fare il passo secondo la gamba. Tra venerdì e domenica consiglio di stare accanto a una persona che ti permette di stare più libero;

Scorpione. Lo Scorpione ha stelle favorevoli fino a lunedì e probabilmente a livello sentimentale ci sono tensioni da superare. Tra venerdì e sabato raccomando di evitare conflitti. È un periodo in cui molti Scorpione devono tirare i remi in barca, risparmiare, e quindi c’è anche una piccola preoccupazione, un pensiero che riguarda alcune questione di soldi, di lavoro. Addirittura potresti- come faranno altri segni, l’Acquario e il Leone- pensare che sia più giusto accorpare certe spese ed evitarne alcune del tutto superflue. L’amore in questi giorni è conflittuale, perché tu vuoi fare una cosa e il partner forse non è d’accordo con te.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Per il Sagittario ogni tanto c’è questa lotta contro i mulini a vento, ovvero ci si sforza tanto per ottenere poco. Si può agire ma le risposte devono arrivare dall’esterno, e quindi c’è sempre da spettare un riconoscimento o qualcuno che si muova per te. Se c’è stato un malessere stagionale piano piano si va avanti e si recupera, ma ci vuole tempo;

Capricorno. Non sono pochi quelli che hanno chiuso il mese di Aprile con qualche difficoltà sentimentale. L’inizio di Maggio non è stato particolarmente favorevole per l’amore, ecco perché in questo periodo ci vuole un po’ più di coraggio per affrontare delle situazioni. Soddisfazioni ce ne sono entro l’estate. Per esempio, chi ha un’attività in proprio, chi cerca dei consensi, ne ha già avuti e ne avrà, però è un po’ difficile adesso trovare le giuste alleanze per fare proprio quello che desideri e quindi le tue vittorie sono in qualche modo parziali. Ricordo che l’amore può ornare protagonista dopo un Maggio pesante;

Acquario. L’Acquario i questi giorni è abbastanza nervoso, al punto da tenersi anche lontano da persone che possono creare dei disagi. Non è necessario dire proprio tutto quello che pensi, basta semplicemente dire quali sono le tue intenzioni, senza motivare il perché. Non c’è bisogno di giustificare quello che desideri. Tu sei molto attento agli altri ma desideri anche fare bella figura, comunque motivare le tue azioni, ma in questo momento potresti metterti dalla parte del torto se magari ti erigi a giudice e in qualche pensi che siano gli altri la causa di certe tue sensazioni, di certi tuoi movimenti, di certe tue reazioni. Un po’ è anche così ma sei soprattutto tu che desideri cambiare. Un po’ come lo Scorpione, anche l’Acquario sta cercando di risparmiare, quindi se ci sono delle spese inutili si potrà rivedere tutta la situazione. Per esempio, non tutti ma molti che hanno un lavoro particolare o che hanno un ufficio che costa soldi potrebbero pensare , magari, di lavorare in casa e quindi di accorpare la situazione. Altri che hanno un’azienda possono tagliare i rami secchi, e così via;

Pesci. Quando non sei più contento di fare un certo tipo di vita cerchi di cambiarla. Di solito, però, per fare questo hai bisogno anche di un complice, di una persona cara al tuo fianco che ultimamente non c’è stata. Io ho spiegato che soprattutto Dicembre e Gennaio sono stati mesi in cui molte persone nate sotto questo segno zodiacale hanno sentito l’amore un po’ lontano. Cura di più la forma fisica. È probabile che da qualche settimana ti debba superare un fastidio. Forse bisogna ricorrere a qualche cura per stare meglio. È importante questo momento guardante l’orizzonte sereno perché piccole vittorie ci sono già state ma un bel trionfo ci sarò tra fine anno e gli inizi del 2020.

Maria Mento