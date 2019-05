Pamela Perricciolo su Eliana e Pamela Prati: “Avevamo un accordo” – VIDEO

Pamela Perricciolo rompe il silenzio e svela la verità, ecco cosa ha detto

Dopo le dichiarazioni di Eliana Michelazzo e Pamela Prati, anche Pamela Perricciolo ci ha tenuto a dire la sua in merito a tutta la vicenda che le ha coinvolte negli ultimi mesi.

Eliana e Pamela Prati hanno detto di essere state plagiate e raggirate, dando la colpa di tutto a Donna Pamela. Lei, però, ha svelato un’altra verità.

In un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano ha dichiarato: “Noi tre avevamo firmato da un legale un accordo di riservatezza, quindi tutte abbiamo interesse a tacere, no? È stato un gioco, non ci sono colpe legali, io ho deciso di dire la verità ma le altre due non lo faranno mai.”

E ancora: “Tutte e tre abbiamo delle responsabilità in questa storia, la password dell’account di Mark Caltagirone la ha Pamela Prati, Simone Coppi è un fake inventato tanti anni fa, gestito anche dalla Michelazzo”.

Sara Fonte

Se vuoi saperne di più: Caso Prati, Pamela Perricciolo: “Tutte e tre abbiamo delle responsabilità in questa storia”