Poliziotto punta la pistola contro un uomo di colore, il video su Bad cop no donut

Un poliziotto, apparentemente senza motivo, ha puntato la pistola contro un uomo di colore. Il video è apparso sulla piattaforma Bad cop no donut

Bad cop no donut (letteralmente: “poliziotto cattivo, niente ciambella”) è una piattaforma che raccoglie storie di poliziotti che non si comportano in linea con i precetti di giustizia che dovrebbero rispettare. Circa 19 ore fa su questa piattaforma è apparso un video che immortala un poliziotto che aggredisce, puntandogli contro la pistola, un uomo di colore. Apparentemente senza motivo. Il giovane aggredito dall’agente si sarebbe reso colpevole di non aver lasciato un parcheggio dopo aver ricevuto un avvertimento in tal senso. Ma cerchiamo di capirne di più.

Poliziotto punta la pistola contro un uomo di colore, accade in un parcheggio

Un video della durata di poco più di 2 minuti ha fatto la sua apparizione, poco meno di 20 ore, sulla piattaforma online Bad cop no donut, un sito che raccoglie tutta una carrellata di comportamenti poco corretti tenuti dai membri delle Forze dell’Ordine. Nel video, girato in una località imprecisata e in un parcheggio non meglio definito, si vede che a un giovane uomo di colore- seduto all’interno della sua automobile- un poliziotto ha puntato contro una pistola e una torcia intimandogli più volte di chiudere la macchina. Il ragazzo chiede all’agente di dirgli cos’avesse fatto di sbagliato e il poliziotto gli ha risposto che non aveva lasciato il parcheggio come gli era stato intimato di fare. Verso la fine del video, il poliziotto, dopo aver riposto la sua arma, tenta prima di aprire la vettura e poi ammanetta il ragazzo all’interno dell’auto. Nella registrazione si vedono altre vetture e si intuisce la presenza di altri due poliziotti.

Poliziotto punta la pistola contro un uomo di colore, abuso di potere?

Il video ritrae, insomma, quello che sembrerebbe essere un abuso di potere in piena regola commesso da questo ufficiale. Il post è stato commentato circa 1500 volte da persone che sono rimaste incredule dopo la visione del video. Molti si sono detti scioccati dal fatto che si tenti di combattere tanto la criminalità, senza sapere che spesso i peggiori militino proprio tra le fila delle Forze dell’Ordine. Qualcuno ha insinuato che il poliziotto stesse cercando il pretesto per uccidere un uomo di colore.

Maria Mento