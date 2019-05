Roma, bimbo di 10 mesi muore al nido mentre dormiva – VIDEO

Dramma a Roma, bimbo di 10 mesi perde la vita al Nido

La tragica vicenda si è svolta questa mattina a Roma, in un asilo nido situato in zona Appio.

Le maestre pensavano che il bimbo dormisse, quando hanno provato a svegliarlo per fargli fare merenda si sono accorte che qualcosa non andava.

Le labbra della vittima erano scure, il bimbo non respirava. Sul posto tempestivo è stato l’intervento del 118, per il piccolo però non c’è stato nulla da fare. Inutili sono stati tutti i tentativi di rianimarlo, i sanitari non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso.

Stando alle prime informazioni sul caso, le vie respiratorie della vittima erano libere, tra le possibili cause della morte si esclude quindi quella del soffocamento.

L’ipotesi più accreditata al momento è quella di morte avvenuta per cause naturali, l’esame autoptico chiarirà l’esatta causa della morte.

Sara Fonte