Telecamere in asili e ospizi: la misura arriva con lo sblocca cantieri

Approvato dalla commissione del Senato il decreto sblocca cantieri. Nella misura è contenuto l’obbligo di installare telecamere all’interno di ospizi e asili.

Questo pomeriggio è giunto il via libera al decreto sblocca cantieri. Il provvedimento è stato esaminato questa mattina dalle commissioni del Senato che, dopo alcune modifiche, hanno dato mandato ai relatori. Questi presenteranno la proposta di legge domani in aula, dopo ulteriori modifiche. Tra le novità introdotte dal nuovo decreto c’è l’obbligo di installare delle telecamere di sorveglianza all’interno dei servizi per l’infanzia e nelle scuole materne. L’obbligo riguarda anche le strutture di assistenza per anziani e disabili. La notizia è stata commentata in maniera trionfale dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, il quale dopo il via libera ha dichiarato: “Un’altra promessa mantenuta”.

Telecamere in asili e ospizi: il Ministero dell’Interno riceverà un finanziamento di 40 milioni di euro

Per mettere in pratica l’obbligo d’istallazione delle telecamere negli asili, il Ministero dell’Interno riceverà 5 milioni di euro nel 2019 e altri 15 milioni di euro per il periodo compreso tra il 2020 ed il 2024. Questo denaro verrà poi suddiviso tra i vari Comuni d’Italia al fine di finanziare l’istallazione dei sistemi di video sorveglianza all’interno delle aule. La stessa cifra verrà corrisposta al ministero per far sì che i sistemi di sorveglianza vengano installati anche in ospizi e strutture di assistenza per disabili. La forma finale del decreto è stata firmata da senatori appartenenti a tutti gli schieramenti politici (Forza Italia, Lega, M5S e PD). Nessuno stravolgimento in ogni caso, le modifiche sono state apportate solamente alle coperture.