Tragedia all’asilo: bimbo di un solo anno trovato privo di vita in aula

Tragedia in un asilo nido di Roma: un bambino di appena un anno è stato trovato morto dalle maestre, al momento di svegliarlo dal riposino pomeridiano.

La quotidianità dell’asilo nido di Villa Lais, Roma, quest’oggi è stata sconvolta da un evento tragico subito dopo l’ora di pranzo. Le educatrici avevano messo a dormire i bambini e tutto sembrava stesse andando come al solito. Quando è giunta l’ora di svegliare i piccoli, però, una di loro si è accorta che qualcosa non andava. Uno dei bambini, infatti, aveva le labbra scure e quando si è avvicinata ha notato che non respirava.

La donna ha avvertito la collega della situazione drammatica e l’ha invitata a chiamare il 118. Gli operatori sanitari hanno chiesto cosa fosse successo e, durante il tragitto tra l’ospedale e l’asilo nido, hanno dato loro indicazioni su come effettuare la rianimazione. Nonostante i tentativi delle maestre e quelli successivi del personale sanitario, per il piccolo non c’è stato nulla da fare e n’è stato dichiarato il decesso.

Tragedia all’asilo: il piccolo sarebbe morto per cause naturali

Un dramma, quello occorso nell’asilo nido che pare non abbia ancora delle spiegazioni certe. In seguito al decesso, infatti, è stata fatta una prima analisi del corpo, dalla quale è risultato che le vie respiratori del bambino erano libere. Al momento, dunque, l’ipotesi del decesso per soffocamento (causa molto frequente nei neonati) è stata scartata e si fa strada l’ipotesi che possa essersi trattato di una morte naturale.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti anche i carabinieri della Caserma Tuscolana che si sono occupati di raccogliere le testimonianze delle donne e di effettuare i rilievi del caso. Non è ancora chiaro se verrà disposta un’autopsia sul corpo del bambino, il quale avrebbe compiuto un anno ad agosto, spetta infatti alla procura stabilire se l’esame sarà necessario.