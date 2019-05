Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di mercoledì 29 maggio 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di mercoledì 29 maggio 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di mercoledì 29 maggio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Nemiche per la pelle”: Lucia, psicologa degli animali, e Fabiola, agente immobiliare, si disprezzano profondamente. In comune hanno solo l’amore per Paolo, con cui Lucia è stata sposata per 12 anni e Fabiola per 8. La morte di lui le ha costrette a incontrarsi e la scoperta che avesse un figlio, un bambino cinese, le porta ad affrontare insieme una difficile battaglia legale, che farà scoprire loro il valore di un’amicizia destinata a solidificarsi in maniera inaspettata. In seconda serata, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Boston-Caccia all’uomo”: aprile 2013: due ordigni esplodono durante la maratona provocando tre vittime. Fbi e polizia individuano la pista da seguire e si gettano alla ricerca dei responsabili. A seguire, il film “Millennium – Uomini che odiano le donne”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto?” con ospite Pamela Prati, seguita dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata del programma di divulgazione culturale “Freedom-Oltre il confine”, seguita dallo speciale dedicato ad Antonella Ruggero.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, durante la quale verranno proposti nuovi risvolti sul “caso Prati”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Scontro tra titani”: storia mitologica che vede Perseo, figlio di Zeus, combattere contro lo zio Ade e i suoi perfidi piani per dominare la terra. Perseo e un gruppo di prodi darà battaglia a creature sovrannaturali in luoghi dove l’uomo non era mai stato prima. Subito dopo, il film “Il cavaliere del Santo Graal”.

Su La 7 va in onda il film “Lawrence D’Arabia”: avventuriero britannico, durante il 1916, si infiltra come agente segreto per fomentare gli arabi contro i turchi. A seguire il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 la partita di Europa League, Chelsea-Arsenal.

Rai 1

21:25 Nemiche per la pelle (film)

23:10 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Boston – Caccia all’uomo (film)

23:35 Millennium – Uomini che odiano le donne (film)

Rai 3

21:20 Chi l’ha visto?

0:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

21:25 Freedom – Oltre il confine

00:00 Antonella Ruggero-Special 1999

Canale 5

21:20 Live non è la D’Urso

0:30 TG5 – Notte

Italia 1

21:25 Scontro tra Titani (film)

23:25 Il cavaliere del Santo Graal (film)

La 7

21:15 Lawrence d’Arabia (film)

00:00 Tg La 7

Tv8

20:45 Calcio, Europa League – Finale: Chelsea-Arsenal

23:00 UEFA Europa League Postpartita

Iris

21:00 The Fighter (film)

23:25 Alfabeto

Cielo

21:20 Lockout (film)

23:05 Justine ovvero le disavventure della virtù (film)

