Aveva costretto i figli a farlo con moglie, ex moglie e cane: arriva la sentenza record

Un uomo che ha costretto i figli a fare sesso con lui, la moglie, l’ex moglie ed il cane è stato condannato a 341 anni di carcere.

Centinaia di anni di carcere saranno sufficienti a punire il “comportamento egoistico e vergognosamente perverso” di Cristopher Sena. Questo è il sunto della sentenza che il giudice della corte di Los Angeles ha emesso contro quest’uomo ritenuto colpevole di 95 crimini a sfondo sessuale che vedevano come vittime principalmente i figli.

Prima di essere scoperto, l’uomo ha obbligato per anni i due figli, un maschio ed una femmina, a fare sesso con lui, l’attuale moglie e l’ex moglie. Se ciò non fosse bastato ci sono state anche occasioni in cui Christopher ha costretto i ragazzi ad avere rapporti con il suo cane. Gli abusi a cui costringeva i figli venivano regolarmente filmati e proprio i video hanno costituito una prova inconfutabile della perversione di quest’uomo.

Ha costretto i figli a farlo con lui, la moglie e l’ex moglie: pena esemplare

Gli abusi sono stati scoperti solamente nel 2014, dopo 12 anni che andavano avanti. Nel corso del processo il pubblico ministero ha dichiarato: “Noi sappiamo chi è perché lo ha dimostrato per oltre una decade. Ha fatto tutto questo senza nessun rispetto per i bambini o per chiunque altro. Lo voleva e lo ha fatto”. Dopo aver visionato tutte le prove ed aver ascoltato le testimonianze di vittime e indagati, il giudice ha condannato Sena a 341 anni di carcere e le due donne, la moglie Deborah e l’ex moglie Terrie al singolo ergastolo. Fissata, per loro, anche la possibilità di un’udienza di rilascio sulla parola dopo 10 anni di detenzione.