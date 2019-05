Luigi Di Maio verso le dimissioni? Davide Casaleggio propone un voto su Rousseau

La débâcle del Movimento 5 Stelle alle Elezioni europee rischia di far saltare la carica di Luigi Di Maio. Davide Casaleggio propone il voto sulla piattaforma Rousseau

L’uomo più discusso del momento nel M5S (e anche quello messo più in discussione) è Luigi Di Maio. Dopo il crollo del M5S alle Elezioni europee che hanno decretato il sorpasso ufficiale a opera del PD (almeno in Europa), c’è chi crede che Di Maio dovrebbe dimettersi. L’uomo che è diventato il volto simbolo del movimento viene riconosciuto non solo come il fautore del grande risultato delle elezioni politiche nazionali del 2018 ma anche come la grande disfatta appena raccolta. Contro di lui, dunque, l’opposizione interna al M5S stelle. Per risolvere la questione Davide Casaleggio ha proposto di votare per la questione della ripartenza del M5S sulla piattaforma Rousseau.

Luigi Di Maio verso le dimissioni, i veterani del Movimento contro di lui

Il Movimento 5 Stelle rischia di cambiare volto dopo il risultato molto deludente delle Elezioni europee del 26 Maggio? È quello che sperano molti parlamentari interni al gruppo, che vedrebbero di buon occhio le dimissioni di Luigi Di Maio. I cosiddetti veterani, insomma, come riporta Il Messaggero. Tra loro ci sono Luigi Gallo, Carla Ruocco, Nicola Morra, Roberta Lombardi, ai quali si aggiunge anche una proposta lanciata da Davide Casaleggio. Secondo il figlio del fondatore del M5S bisogna affidare un sondaggio alla piattaforma Rousseau. Insomma, gli iscritti al Movimento potrebbero presto votare sui tre principi da cui ripartire. O almeno, su questa domanda Davide Casaleggio avrebbe interrogato i parlamentari più di fiducia.

Luigi Di Maio verso le dimissioni, potrebbe tornare Alessandro Di Battista?

Sono diversi gli scenari che si potrebbero aprire, adesso, per il Movimento. Luigi Di Maio potrebbe lasciare il mandato assunto come Ministro. Per oggi è attesa la riunione dei gruppi grillini di Camera e Senato che discuteranno della sconfitta e ascolteranno proprio le dichiarazioni di Luigi Di Maio. Non è stata scartata a priori l’ipotesi del voto ventilata dal Casaleggio, ma un’altra possibilità di profila all’orizzonte: Di Maio potrebbe continuare con una nuova struttura politica creata intorno a lui grazie all’affiancamento di Alessandro Di Battista.

Maria Mento