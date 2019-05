Fabio Fazio sul trasloco di Che tempo che fa su Rai 2: “Non cambierà niente”

Ospiti di un incontro pubblico alla Università della Terza Età di Torino, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno commentato il trasloco di “Che tempo che fa” su Rai 2, a partire dalla prossima stagione televisiva.

A partire dalla prossima stagione televisiva, “Che tempo che fa”, storico programma Rai condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, abbandonerà definitivamente la prima rete nazionale, per approdare su Rai 2. Negli scorsi giorni, Fazio ha avuto un incontro con Carlo Freccero, direttore della seconda rete, durante il quale sarebbe stato stabilito che, insieme al programma, non verrà riproposto “Che fuori tempo che fa”, per lasciare spazio ad una inedita prima serata di intrattenimento.

Ospiti di un incontro pubblico alla Università della Terza Età di Torino, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno avuto modo di commentare il loro trasloco su Rai 2. Fazio ha dichiarato:

“Continuerò a fare il mio mestiere, non cambia nulla. Andremo solo su un’altra rete. Chi ha piacere di seguirci non avrà problemi, basta che faccia click e cambi canale”.

Alle dichiarazioni di Fazio, hanno fatto seguito quelle di Luciana:

“Sei peggio di Pippo Baudo. Fazio è un ottimo professionista, studia e si prepara tantissimo. Dovrebbe fare il direttore di rete”.

Matteo Salvini: “Fazio su Rai 2? Comunque pagato dagli italiani”

Anche Matteo Salvini, ospite a “Quarta Repubblica”, ha commentato lo spostamento di rete di “Che tempo che fa”. Il leader della Lega, che come ben sappiamo non è in buoni rapporti con Fazio, ha dichiarato:

“Lo pagano comunque gli italiani”.

Maria Rita Gagliardi