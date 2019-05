Facebook Film, arriva in Italia la nuova funzione pensata per il cinema. Ecco come funziona

Nuova funzionalità per gli appassionati di cinema e di social network. E’ Facebook Film, con una ricca serie di opzioni davvero interessanti

Grande novità in casa Facebook. Gli appassionati di cinema possono infatti godere, dal 29 maggio, di una nuova ed innovativa funzionalità lanciata dal social di Mark Zuckerberg e chiamata “Facebook Film”. La novità è stata lanciata in precedenza negli Stati Uniti, in seguito in Canada e nel Regno Unito ed è finalmente approdata anche nel Belpaese: consente di visualizzare tutti gli spettacoli cinematografici vicino a casa o in qualsiasi posto ci si trovi. Per poi condividere con gli amici l’esperienza, sfruttando una serie di contenuti “a portata di clic”. Il funzionamento di Film è molto semplice: è sufficiente selezionare, dopo l’accesso al menù generale di Facebook, l’icona con l’immagine di una bobina cinematografica. Sarà possibile scegliere tra due sezioni, ovvero film che mostra l’elenco degli spettacoli in programmazione ma anche una descrizione, il trailer ed una serie di informazioni su regista e cast. Oppure cinema, nella quale è presente la lista completa delle sale, oltre ad orari e link per l’acquisto del ticket online.

Come funziona Facebook Film

Il passaggio successivo consiste nell’acquistare, con un semplice click e direttamente sul sito del cinema, il proprio biglietto. Una volta effettuato il pagamento viene inviata una conferma con una mail contenente un codice a bare o il QR code del biglietto elettronico. Dal 3 giugno inoltre saranno disponibili una serie di nuove opzioni che consentiranno di rendere l’esperienza cinematografica ancor più interattiva. Ad esempio verranno resi disponibili, per coloro che faranno like alla pagina del film in uscita o in programmazione, due pulsanti chiamati “Controlla orari” e “Mi interessa”, che consentiranno agli utenti di acquistare il ticket direttamente sul sito del cinema in pochi istanti e di restare aggiornati sull’uscita dei film nelle sale.