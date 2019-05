Isola dei Famosi Spagna, Fabio Colloricchio lo fa in diretta con una naufraga – VIDEO

A “Supervivientes”, Fabio Colloricchio ha avuto un rapporto sessuale, davanti alle telecamere, con la compagna d’avventura Violeta Mangrinan.

Reduce dall’esperienza a “Temptation Island” e dalla fine della relazione con Nicole Mazzoccato, Fabio Colloricchio, ex tronista di “Uomini e Donne”, è attualmente uno dei concorrenti di “Supervivientes”, l’edizione spagnola de “L’Isola dei Famosi”. Fabio, all’interno del gioco, sta facendo molto parlare di sè per la vicinanza con la compagna d’avventura Violeta Mangrinan e, nelle ultime ore, per un episodio hot che riguarda entrambi.

I due, incuranti della presenza delle telecamere, hanno consumato un rapporto sessuale, con i paguri sullo sfondo. Nonostante fossero consapevoli di essere ripresi, Fabio e Violeta si sono lasciati andare alla passione, davanti ai granchi che hanno potuto ammirare lo show.

Nicole Mazzoccato: “Non so perchè Fabio parli male di me”

Durante la sua permanenza sull’isola, Fabio non ha espresso parole di stima, nei confronti della sua ex. Attraverso il suo profilo Instagram. Nicole ha così commentato quanto detto da Colloricchio:

“Io e lui siamo rimasti in buonissimi rapporti e ci siamo salutati con bellissime parole (prima che lui partisse per L’Isola). Quando mi hanno chiamato dalla Spagna aggiornandomi sulle cose che aveva detto, non ho capito più nulla, non so perché parli così, non so se incidono le dinamiche del programma o la fame…ma francamente non so cosa sia successo”.

Di seguito il video del momento ‘hot’ sull’Isola dei Famosi iberica (che potete vedere solo se maggiorenni):

