Kit Harington in riabilitazione dopo Game of Thrones – VIDEO

La fine di Got ha colpito duramente Kit Harington, l’attore è finito in riabilitazione

Kit Harington è senza dubbio uno dei personaggi più amati e seguiti di Game of Thrones. Il noto attore dopo la fine della famosa serie televisiva è finito in una clinica di riabilitazione, non ero ancora pronto ad abbandonare le vesti di Jon Snow.

Su Tmz si legge: “Kit ha deciso di approfittare di questa pausa nella sua agenda lavorativa per trascorrere un periodo in un ritiro-benessere, in modo da lavorare su alcuni problemi personali“.

Un’altra fonte ha rivelato che la fine della serie tv ha colpito molto duramente l’attore. Stando ai rumor i problemi personali e la fine di GoT hanno spinto Harington a bere in modo eccessivo.

Sara Fonte