Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 Maggio 2019: lo Scorpione pensa alla professione, i Sagittario aspettano una risposta

Mercoledì 29 Maggio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. In questi giorni sei pronto all’azione. Un’azione che è diretta e anche specifica per quanto riguarda i sentimenti. La vera sensazione negativa che provi è quella di fare molto ma di procedere a passi molto lenti, e questo per un Ariete è veramente un qualcosa di inconcepibile perché l’Ariete è il segno della velocità. Tu compi le tue azioni con grande velocità, vuoi decidere con grande velocità, spesso sbagli per essere troppo veloce però alla fine quello è il tuo trend. Cerca di non escludere l’amore dalla tua vita, in questo periodo;

Toro. In questo mercoledì il Toro ha una Luna un po’ particolare, che porta della stanchezza al mattino, però voglio comunque dare quattro stelle su cinque di forza per te che continui a essere piuttosto avvantaggiato anche per quanto riguarda i sentimenti. La tua vera forza è proprio racchiusa non solo nella caparbietà ma anche nella capacità di partire da ciò che si possiede davvero, quindi nessun rimpianto, nessun ricordo spiacevole in questo periodo può fermarti e sei di riferimento anche per gli altri;

Gemelli. I Gemelli che devono cambiare indirizzo di studi oppure si trovano in una condizione di imbarazzo, ora hanno una marcia in più. Ricordo però che questo non è un periodo di soluzioni ma di compromessi e addirittura potresti avercela con una persona che cerca di bloccare il tuo operato. Se esiste una questione legale, le migliori garanzie arrivano alla fine dell’anno e adesso è n periodo davvero di lotta. Probabilmente stanno cambiando alcune regole e qui mi metto anche nei panni dei separati, delle persone che hanno un contenzioso legale o lavorativo: c’è da faticare un po’;

Cancro. Mercoledì e giovedì sono le giornate più pesanti in una settimana che dovresti lasciar passare senza imporre limiti al destino. Però devo anche dire che sei un po’ scontento per amore oppure non senti di avere quell’appoggio o quell’aiuto di cui hai bisogno anche per credere nei sentimenti. Nella migliore delle ipotesi c’è stata qualche fatica in più nel lavoro e tutto questo logorio si è riversato anche a livello amoroso. Se la stanchezza si fa sentire in amore e nella professione è anche perché tu non hai deciso cosa fare oppure hai fatto una richiesta che ancora non ha dato risposta.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Ecco giornate efficaci, mercoledì e giovedì. Anzi se hai un bel progetto per l’estate lo puoi completare. Questo è un periodo che porta fortuna e successo a tutti quelli che hanno la voglia di esporsi un po’ di più. Solo nel caso tu abbia fatto degli errori negli anni 2017 e 2018, con Giove favorevole si possono risolvere ma possono anche essere degli errori che sono fastidiosi, costano. A proposito di costi: mantieni sempre sotto controllo le tue finanze perché i tuoi progetti sono molto importanti ma in questi giorni devi mettere tutto in ordine. In amore buone novità soprattutto da fine mese. Il passato va cancellato.

Vergine. Quando si punta molto in alto, quando ci sono dei cambiamenti che si aspettiamo diciamo così dall’oggi al domani, inevitabilmente si è molto nervosi e credo non siano pochi i nati Vergine che ultimamente dormano meno. Addirittura è capitato di nel corso della notte di svegliarti nella notte per capire cosa devi fare il giorno dopo e anche quelli che sono piuttosto regolari nel sonno, o comunque sono piuttosto tranquilli, hanno notato che c’è un fondo di agitazione a cui bisogna dare uno stop. Devi cercare di mettere a posto tante cose, anche un piccolo problema tecnico, soldi spesi in maniera un po’ inutile. C’è qualcosa da recuperare;

Bilancia. La Bilancia in questo momento deve risolvere un piccolo problema con il destino perché pare che ultimamente si sia perso un bel po’ di tempo. Credo che molti Bilancia siano d’accordo con me: dall’estate dell’anno scorso a questa stagione della primavera 2019, non si è mosso molto e certe situazioni sono rimaste stagnanti, un po’ perché hai avuto paura di cambiare e un po’ perché magari hai rinunciato anche tu a qualcosa perché pensavi ci fosse qualche opportunità in più. Spese e soldi per una ristrutturazione, spese che la casa e anche per un affare, però in questo caso io consiglio ai Bilancia che devono chiudere un accordo di verificare bene le persone che sono protagoniste di questo accordo perché potrebbe esserci qualche intoppo;

Scorpione. Lo Scorpione non è molto contento di come stanno andando le cose a livello professionale, soprattutto se si è a ricasco di una persona, cioè se tu decidi a metà perché devi seguire le sorti di un capo, di qualcuno che ti dà lavoro. Chi ha avuto grossi problemi nel recente passato pensa anche a una chiusura e a una riapertura. Poi c’è da aggiungere che non tutti sono stati in perfetta forma, però chiarire una questione d’amore entro giovedì sarà possibile e comunque si cade in piedi, quindi lo Scorpione ora ha solo dei dubbi: “Faccio o non faccio questo lavoro?”, “Mi trasferisco oppure no?”, “Cambio oppure no?”. Tensioni in corso;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario in queste 48 ore potrebbe ricevere una prima, buona, risposta. Ho parlato di un inizio di anno a rallentatore ma ho anche detto che il 2019, prima o poi, porta delle conferme. Anche un rinnovo è importante. In amore le prossime settimane saranno di verifica. È un momento di distanze che possono essere in qualche modo colmate. Un modo, però, utile per non stressare un Sagittario è quello di non pretendere nulla ma aspettare che sia proprio il Sagittario a muoversi. Il Sagittario detesta quelli che comandano e soprattutto che vogliono comandare i suoi sentimenti;

Capricorno. Il Capricorno ha delle giornate pensierose. Hai fatto tanto, hai avuto anche un bel po’ di successo, ma adesso bisogna lavorare a un nuovo progetto. Con chi? Il vero problema del Capricorno non è cosa fare o quando agire, ma con chi dare spazio a nuove indicazioni, a nuove situazioni, perché un po’ non ti fidi e ultimamente ci sono stati anche dei problemi. Per esempio, è probabile che qualcuno abbia dovuto rinunciare a un accordo, a un posto, a un ruolo, a una poltrona, dipende un po’ dalle situazioni. Attenzioni alle fatiche, alla schiena: il tuo punto delicato;

Acquario. L’Acquario per non discutere in questi giorni fa la primula rossa, quindi taglia corto, scompare. Si trova in una condizione di forte stress interiore. In questi casi non vuole essere di peso a nessuno. Sappiamo che l’Acquario è autonomo, indipendente, e anche dal punto di vista dei problemi di solito cerca di risolvere tutto per conto suo. Di natura, l’Acquario è un po’ egocentrico ma la visibilità non è importante quando si cerca una crescita personale che ora va in qualche modo spinta. Dal punto di vista sentimentale Giugno sarà un mese più facile;

Pesci. In questo mercoledì serve un po’ di attenzione per i soldi. Se certe discussioni riguardanti le finanze, al famiglia, coinvolgono anche persone che ti stanno attorno allora ci vorrà un p’ più di attenzione perché evidentemente devi portare alla luce qualche piccolo fastidio o comunque delle decisioni che sono da prendere in più persone. Attenzione nell’ambito del lavoro perché qualcuno potrebbe giocare sporco, una rivalità. Alla fine vinci tu. Tra l’altro alla fine dell’anno grande fortuna per il segno dei Pesci che già adesso potrebbe avere vinto delle piccole sfide. Ma anche se a te sembra di essere arrivato al massimo non è così perché ci sarà appunto a fine anno, e questo vale anche per i sentimenti. L’amore può tornare protagonista. Chi ha una bella storia o la cerca entro la fine di questo anno avrà delle grandi opportunità. Lo dico soprattutto per consolare e soprattutto rendere più ottimisti quelli che hanno avuto una separazione, che tra Dicembre 2018 e Marzo 2019 hanno vissuto una crisi. Bisogna andare avanti.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento